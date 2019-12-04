Строительство школ и центр для одаренных детей: итоги нацпроектов в образовании Приамурья

На совещании в амурском правительстве руководитель амурского минобрнауки Светлана Яковлева рассказала об итогах реализации национальных проектов в уходящем году, а также о планах на будущее. В 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» Амурская область вошла в восемь федеральных проектов, на которые получила 705 миллионов рублей.

Так, в рамках нацпроекта развернуто строительство школ. 1 сентября в Благовещенске открылся второй корпус школы № 22на 528 мест. Сейчас ведется строительство подобного здания в городе Свободный. Помимо этого, в будущем году начнутся работы по возведению общеобразовательной организации на 165 мест в пгт Экимчан Селемджинского района. Документация по возведению объекта уже передана на госэкспертизу.

В 26 сельских школах 14 муниципалитетов открылись «Точки роста». Центры, оснащенные современным оборудованием, расширят возможности предоставления качественного образования для школьников, помогут сформировать у ребят технологические и гуманитарные навыки, в том числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Финансирование в рамках нацпроекта выделено Приамурью и на открытие в коррекционных школах профориентационных центров. Это позволит сформировать профессиональную направленность у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем ребята смогут выбрать профессию, востребованную на рынке труда, и по которой они реально смогут работать. Первыми в программу вошли Свободненская коррекционная школа-интернат и школа-интернат № 8 города Благовещенска, в которых обучаются и проживают воспитанники с нарушением слуха, зрения, интеллекта. В одном из учреждений оборудуют мастерскую по обучению обувному делу, в другом появится полиграфическое оборудование.

В образовательных организациях области создается цифровая образовательная среда. Так, в городе Свободный запущен в работу центр цифрового образования «IT-куб», который на время ремонта основной площадки разместился на базе Амурского технического колледжа. В центре дети осваивают востребованные языки программирования, учатся разрабатывать VR – приложения. Кроме того, 11 образовательных организаций получили современное мультимедийное оборудование, а 68 школ подключены к высокоскоростному Интернету.

Для того чтобы каждый ребенок мог развить свои таланты, в регионе открылся центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», который в настоящее время проводит уже третью по счету смену, в Свободном заработал второй стационарный центр «Кванториум» и совсем скоро – на следующей неделе – в область прибудет мобильный технопарк, который охватит детей шести амурских поселений.

Также на базе АмГУ создан Дом научных коллабораций, а в восьми сельских школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Выстроить правильно свою профессиональную траекторию школьникам помогают профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ».

В целях повышения конкурентоспособности профессионального образования на базе АмГУ появился Центр опережающей профессиональной подготовки, в Амурском колледже сервиса и торговли создано пять современных мастерских, в ссузах активно внедряется демонстрационный экзамен.

В Приамурье создана служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям для бесплатной консультации по вопросам образования. На сегодня ею проведено 16 тысяч разъяснительных бесед.

«Цель проекта - создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», – отметила Светлана Яковлева.

Также в регионе заработал Центр развития добровольческого движения, где волонтеры могут получить консультационную и справочную информацию.

В рамках национального проекта «Демография» в городах Благовещенск, Белогорск и селе Усть-Ивановка Благовещенского района ведется строительство детских садов. Открыты они будут до конца текущего года. Таким образом, с учетом уже открывшегося корпуса детского сада №9 в городе Свободный всего в 2019 году в Приамурье будет создано 530 мест для дошкольников.

Помимо этого, в будущем году стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в пгт Магдагачи на 50 мест.

В планах на 2020 год – открытие 42 «Точек роста», создание двух профориентационных центров на базе школ-интернатов, оборудование девяти мастерских в двух колледжах, развитие психолого-педагогической службы помощи родителям, приобретение еще одного мобильного «Кванториума», который будет курсировать по северным территориям области.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» начнется работа по созданию двух центров для педагогов: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства и Центр оценки профессионального мастерства и квалификации.

«Развитие системы образования – одна из важнейших задач на сегодня. Это не просто громкие слова, в такие условия нас ставит экономическое развитие региона и реализация на его территории крупных инверсионных проектов. Поэтому на качественную подготовку будущих кадров области мы средств не жалеем и жалеть не будем, – подытожил глава Приамурья Василий Орлов. – В настоящее время для амурских детей формируется целый кластер по трем направлениям. В него войдут санаторий "Василек", задача которого оздоровление детей, парк "Патриот" (здесь работа с юными амурчанами будет направлена на военно-патриотическое воспитание) и центр "Вега", где из общего количества школьников будут выявлять и продвигать на более высокие ступени талантливых детей».