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Глава Приамурья: нужно создать реестр зданий-памятников, требующих реставрации

Глава Приамурья: нужно создать реестр зданий-памятников, требующих реставрации

Сохранение объектов культурного наследия Благовещенска обсудили в «Точке кипения». В совещании-презентации «О порядке предоставления налоговых льгот юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии» приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, собственники объектов культурного наследия, потенциальные инвесторы.

На совещании-презентации начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант представил порядок предоставления налоговых льгот по налогу на землю и налогу на имущество по всем зданиям-памятникам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, презентовал объекты культурного наследия, приватизация которых запланирована в ближайшее время. Также Виталий Ребизант рассказал о сроках, цене и порядке проведения аукционов по продаже зданий-памятников, расположенных по адресам в Благовещенске: улица Мухина, 56; улица Богдана Хмельницкого, 61/1; улица Калинина, 57; улица Красноармейская, 154.

Ранее по поручению губернатора правительством области и Благовещенской городской думой приняты решения об освобождении с 2020 года от налогов на землю и имущество юридических и физических лиц, являющихся собственниками объектов.

Действующим законодательством обязанность по сохранению, ремонту, реставрации, содержанию памятников возлагается на собственника. Здания-памятники требуют особого подхода, разработки реставрационной документации, наличия лицензии, что в свою очередь ведет к увеличению затрат по ремонту и содержанию. Поэтому правительством региона было принято решение об освобождении от указанных налогов на три года при условии проведения работ по реставрации и ремонту зданий-памятников. При этом реконструкция здания, его перестройка, надстройка ограничены законом.

Василий Орлов поручил в марте провести общественный совет, на котором – рассмотреть ряд вопросов. «Первое – необходимо создать полный реестр зданий-памятников, нуждающихся в реставрации, и которые можно продать инвесторам. После – широко в СМИ осветить, чтобы любой желающий знал, что здание продается. Третье – на таких встречах надо обсуждать подсветку зданий. Вы видите, мы такую работу уже ведем. Давайте ваше видение, мы готовы обсуждать. В частности, предлагаю обсудить подсветку здания благовещенского педуниверситета. И четвертое – к марту представьте концепцию проекта сохранения и реконструкции переулка Релочный как первой улицы города Благовещенска», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru

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#губернатор #история

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