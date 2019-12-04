Благовещенская «Школа народного экскурсовода» признана одним из лучших проектов России

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске муниципальная информационная библиотечная система и городской информационно-методический центр «Народный музей» объявили о начале бесплатных занятий в школе народного экскурсовода.

В программу занятий включили теоретические занятия по экскурсоведению и практические занятия, на которых учащиеся будут изучать истории Благовещенска, архитектурные памятники и судьбы интересных личностей города. «"Школа народного экскурсовода" простым путем геймификации и организации поисковой деятельности помогает воспитанию настоящего чувства патриотизма – не книжного или квасного, а реального, основанного на любви к истории своей родины, подкрепленной знаниями. Для жителей Благовещенска это практически поиск сокровищ внутри своего региона: новых знаний о том, что казалось известным и понятным, те самые нюансы, по которым мы узнаем своих и любимых. Стоит отметить экономный подход к финансированию проекта – использованию имеющихся возможностей и ресурсов», – отметила политконсультант Алена Август.

Кроме благовещенской «Школы народного экскурсовода», в перечень пяти лучших практик с 25 ноября по 1 декабря попали мобильные комплексы для самых малонаселенных пунктов (Курская область), мобильное приложение «Социальный навигатор» (Тамбовская область), система «Умный проезд» (Кировская область) и поддержка частных детских садов (Ленинградская область).

В Курской области для решения проблем социально-экономической сферы в медицине и здравоохранении в населенных пунктах с численностью до 100 человек был закуплен 21 мобильный медицинский комплекс. «Комплексы могут быть использованы для оказания первичной, диагностической, терапевтической и даже хирургической медицинской помощи. В них предусмотрена возможность проведения необходимых тестов и анализов для прохождения профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации», – говорится в тексте анализа ЭИСИ.

Проект «Социальный навигатор» (Тамбовская область) разработан для получателей государственных и социальных услуг, которые оказывает Фонд социального страхования. Приложение «Социальный навигатор» представляет собой сервис доступа к услугам фонда. «С его помощью можно получать справочную информацию, рассчитывать размер пособий при помощи калькуляторов приложения, узнавать о новостях, находить на карте и строить оптимальный маршрут до социально значимых объектов. В личном кабинете можно отследить ход предоставления услуги. По словам разработчиков, социальный навигатор может быть интересен всем категориям населения – получателям услуг фонда, так как позволяет общаться с фондом дистанционно, экономить время при получении услуг», – отметили в ЭИСИ.

В Кировской области с декабря в тестовом режиме запустят систему «умного проезда», созданную путем взаимодействия информационных систем банка и МФЦ. «Система позволит идентифицировать пассажира в государственных информационных системах при оплате проезда банковской картой и определить сумму, подлежащую списанию с учетом его льготной категории», – пояснили в ЭИСИ.

Проект поддержки частных детских садов в Ленинградской области появился в результате конкурса, который провел комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», предприниматели направят на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми. Инициатива позволяет эффективно решить проблемы нехватки мест в дошкольных детских учреждениях.