Депутат Госдумы предлагает установить на всех сайтах и смартфонах аудиопомощники

Депутат Государственной думы Андрей Кузьмин внес законопроект, который призван облегчить жизнь слабовидящих и слепых граждан. Об этом он рассказал в программе «Простые вопросы».

«Я был в Бурятии и встречался с членами общества слепых Улан-Удэ. Откровенно говоря, я никогда не занимался этими вопросами, но там меня просто ударило по сердцу. И это не позерство, не подумайте. Я просто представил, как слабовидящий может пользоваться смартфоном, например. Никак. При том, что технические возможности для этого есть», – объясняет Андрей Кузьмин.

Речь идет о том, что, по мнению депутата, необходимо снабдить все смартфоны аудиопомощниками в виде специальных приложений, а также установить их на сайтах. И не только на сайтах государственных и муниципальных учреждений, как это есть сейчас, а на всех, например, банков, интернет-магазинов или вызова такси. «Мы сегодня технически ограничиваем слабовидящих людей от перехода к цифровизации. Сейчас постоянно говорят о цифровой экономике, о цифровизации. А у них оно на рубеже 20 века», – поясняет депутат.

Аудиопомощники должны быть установлены, по мнению депутата, за счет владельцев сайтов и разработчиков программного обеспечения. Все сроки установления и санкции за невыполнение этого закона уже предусмотрены программой «Доступная среда». Андрей Кузьмин говорит, что он всего лишь расширяет границы распространения этих сервисов.

Сейчас этот законопроект уже внесен в Государственную думу. «Я думаю, что его 100 % примут, потому что сейчас на самых высоких уровнях говорят о социализации маломобильных граждан. Более того, он не требует затрат из бюджета», – поясняет Андрей Альбертович.

Когда закон в случае его принятия вступит в силу, какие ранее выдвинутые проекты не нашли поддержки у правительства и над чем еще работает Андрей Кузьмин – об этом в видео.