Мороз и северо-западный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря

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5 декабря ночью в Амурской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду, с усилением – до 14 метров. Температура воздуха составит минус 24...29, в пониженных местах – минус 31...36.

Днем преимущественно малооблачно, по северо-западу местами пройдет небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 16...21, местами по крайним северным районам – до минус 23...28. В Благовещенске ночью небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 23...25. Днем будет ясно. Западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 16...18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр. На автодорогах области и города сохраняются снежный накат, местами гололедица.

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Нина Гвоздкова