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В международном турнире по хоккею на Амуре впервые поучаствует ветеранская сборная

В международном турнире по хоккею на Амуре впервые поучаствует ветеранская сборная
Фото: Амур.инфо

В международном турнире по хоккею «Кубок Содружества» впервые примет участие команда 45 плюс. 3 декабря в амурском правительстве состоялся оргкомитет по проведению соревнований.

«Кубок Содружества» 2020 года станет четвертым по счету. Он приурочен к 75-летию Великой Победы. Первый этап Кубка пройдет на китайской стороне – в городе Бэйань. Туда отправятся три российские команды – детская, юношеская и ветеранская сборная области. Последняя в турнире примет участие впервые. Там хоккеисты пробудут с 15 по 17 января. Игроки уже приступили к тренировкам.

18 января матчи состоятся на льду реки Амур. Детские игры пройдут в формате двух периодов по 10 минут, юноши и ветераны сыграют три периода. Предположительно, соревнования начнутся в 12 часов.

Выход на лед традиционно будет осуществляться по пригласительным билетам. В первую очередь их получат семьи игроков и почетные гости соревнований. Несколько билетов на матч региональный минспорта разыграет среди своих подписчиков в Инстаграме.

Остальные желающие смогут наблюдать за матчем с берега. Для зрителей установят экран с прямой трансляцией в районе улицы Мухина, она же будет выведена на экран площади Ленина.

Обустройство хоккейной площадки на Амуре планируют начать в конце декабря, когда толщина льда позволит выйти на реку тяжелой технике. Саму коробку там установят после праздников. Кроме того, там появятся зрительские трибуны и теплые палатки для обогрева, сообщает региональное министерство спорта и физической культуры.

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#Китай #спорт

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