Медики отчитались за выделенный на 2019 год миллиард рублей

На совещании правительства Амурской области при губернаторе заслушали доклад министра здравоохранения региона о ходе выполнения мероприятий в рамках региональных проектов сферы здравоохранения. На реализацию всех региональных проектов в 2019 году выделили более 1 миллиарда 104 миллионов рублей. К концу ноября из этих средств потрачено 705,9 миллиона рублей, или 64 %.

Как рассказала глава ведомства Евгения Жарновникова, на реализацию регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году выделено 150,2 миллиона рублей. Эти деньги предназначены для проведения мероприятий по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи с использованием санитарной авиации. Амурская областная клиническая больница заключила госконтракт на выполнение авиационных работ в 2019 году. Фактические расходы на 27 ноября года составили 150,2 миллиона рублей. Проект выполнен в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году выделены 63,9 миллиона рублей на переоснащение регионального сосудистого центра (5 единиц). Заключены государственные контракты на поставку оборудования. Ангиографический комплекс уже доставлен в АОКБ. Сейчас на месте работает инженер от завода-изготовителя, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на следующую неделю. Оставшееся медицинское оборудование будет поставлено до 25 декабря 2019 года. Таким образом, средства на мероприятия в рамках программы оснащения РСЦ будут использованы в 2019 году в полном объеме.

«На реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области" в этом году было направлено 621,1 миллиона рублей из трех источников. 164 миллиона поступили из федерального бюджета на приобретение 16 единиц медицинского оборудования. Заключены государственные контракты на поставку аппаратуры, часть уже пришла и работает. 1,1 миллиона из средств, вырученных за оказание платных услуг Амурским онкодиспансером, направлено на информирование населения о необходимости проведения исследований для раннего выявления онкологических заболеваний. И основная сумма – 456 миллионов – из фонда ОМС – будет потрачена на приобретение лекарственных препаратов для проведения сеансов химиотерапии. На 96,9 % препараты уже закуплены. Все средства, предусмотренные региональным проектом на борьбу с онкологическими заболеваниями, будут использованы до конца 2019 года в полном объеме», – сообщила Евгения Жарновникова.

Она также проинформировала о ходе реализации других программ. Так, на развитие детского здравоохранения Амурской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, было направлено 161,3 миллиона рублей. Это позволило приобрести оборудование для областной детской консультативной поликлиники и детских поликлиник Благовещенска № 1 и № 3. Всего планируется закупить 61 единицу медицинского оборудования.

Уже заключены государственные контракты на поставку 60 единиц медицинского оборудования на сумму 124,8 миллиона рублей. Одна единица оборудования уже в процессе поставки. Средства будут использованы в 2019 году в полном объеме.

В рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций области, подведомственных министерству здравоохранения области, квалифицированными кадрами» планируется к 2024 году ликвидировать кадровый дефицит в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе путем дальнейшей реализации программы «Земский врач», «Земский фельдшер». На 2019 год было запланировано привлечь в рамках действия проектов 25 врачей и 10 фельдшеров, на что предусмотрено 30 миллионов рублей.

«На данный момент кассовое исполнение составило 14,5 миллиона рублей (48,3 %): 17 человек получили выплаты. Остальные участники проекта сейчас на стадии заключения договоров. Средства на данные цели будут использованы в 2019 году в полном объеме», – отметила глава минздрава.

На реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области» в 2019 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 102,4 миллиона рублей, средства областного бюджета – 3,2 миллиона рублей. Заключены государственные контракты на 81 миллион рублей.

На экономию от проведенных закупок в размере около 10 миллионов рублей будут закуплены программно-аппаратные комплексы для расширения существующей защищенной сети передачи данных. Освоение средств федерального бюджета до конца текущего года планируется в полном объеме.