По факту происшествия в аквапарке Благовещенска возбуждено уголовное дело

Фото: предоставлено очевидцем

По информации СУ СК РФ по Амурской области, 3 декабря в аквапарк пришли 5 детей в сопровождении 2 взрослых. По сведениям из социальных сетей, ребенок пришел в аквапарк с родителями друга. Без присмотра взрослых 9-летний мальчик купался в бассейне.

«Не умея плавать, мальчик начал тонуть и погрузился на дно, где находился значительный промежуток времени до того, как был извлечен из воды инструктором-спасателем аквапарка. Ребенок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в следственном управлении.

Проверку с выездом на место в связи с несчастным случаем проводит прокуратура Благовещенска. «В ходе проверки дается оценка исполнению в учреждении законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья посетителей, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По данным амурского минздрава, состояние пострадавшего мальчика – тяжелое, но стабильное. По информации Амур.инфо, ребенок подключен к ИВЛ.

Как сообщало Амур.инфо, в аквапарке отказались комментировать происшествие.