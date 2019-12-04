По факту происшествия в аквапарке Благовещенска возбуждено уголовное дело
Обновлено: 13:04
В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту происшествия в аквапарке «Плаза», где чуть не утонул ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации АОДКБ. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По информации СУ СК РФ по Амурской области, 3 декабря в аквапарк пришли 5 детей в сопровождении 2 взрослых. По сведениям из социальных сетей, ребенок пришел в аквапарк с родителями друга. Без присмотра взрослых 9-летний мальчик купался в бассейне.
«Не умея плавать, мальчик начал тонуть и погрузился на дно, где находился значительный промежуток времени до того, как был извлечен из воды инструктором-спасателем аквапарка. Ребенок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в следственном управлении.
Проверку с выездом на место в связи с несчастным случаем проводит прокуратура Благовещенска. «В ходе проверки дается оценка исполнению в учреждении законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья посетителей, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
По данным амурского минздрава, состояние пострадавшего мальчика – тяжелое, но стабильное. По информации Амур.инфо, ребенок подключен к ИВЛ.
Как сообщало Амур.инфо, в аквапарке отказались комментировать происшествие.
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