Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:26 0

По факту происшествия в аквапарке Благовещенска возбуждено уголовное дело

По факту происшествия в аквапарке Благовещенска возбуждено уголовное дело
Фото: предоставлено очевидцем

Обновлено: 13:04

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту происшествия в аквапарке «Плаза», где чуть не утонул ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации АОДКБ. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По информации СУ СК РФ по Амурской области, 3 декабря в аквапарк пришли 5 детей в сопровождении 2 взрослых. По сведениям из социальных сетей, ребенок пришел в аквапарк с родителями друга. Без присмотра взрослых 9-летний мальчик купался в бассейне.

«Не умея плавать, мальчик начал тонуть и погрузился на дно, где находился значительный промежуток времени до того, как был извлечен из воды инструктором-спасателем аквапарка. Ребенок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в следственном управлении.

Проверку с выездом на место в связи с несчастным случаем проводит прокуратура Благовещенска. «В ходе проверки дается оценка исполнению в учреждении законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья посетителей, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По данным амурского минздрава, состояние пострадавшего мальчика – тяжелое, но стабильное. По информации Амур.инфо, ребенок подключен к ИВЛ.

Как сообщало Амур.инфо, в аквапарке отказались комментировать происшествие.

Просмотров всего: 1387

#дети #медицина #происшествия

распечатать


Происшествия

В благовещенском аквапарке «Плаза» чуть не утонул ребенок: мальчик – в реанимации
Общество

Врач-онколог: профилактика рака желудка начинается со здоровья зубов
Происшествия

Глава Приморья Олег Кожемяко вступился за уволенного главврача Пака
Происшествия

В Благовещенске легковушка наехала на маленького ребенка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь