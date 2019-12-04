В Амурской области за год отремонтировали 23 убитые дороги

Активисты регионального отделения ОНФ в Амурской области подвели предварительные итоги реализации в 2019 году проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Общественники дали положительную оценку органам власти, которые с учетом мнения пользователей интерактивного ресурса dorogi-onf.ru привели в порядок 23 проблемных участка автомагистралей в городской и сельской местности, а также на трассах федерального и регионального значения.

«Все эти дороги, по рекомендации наших экспертов, были включены чиновниками в планы ремонта на текущий год. В соответствии с ними дорожные работы прошли на территориях Ивановского, Благовещенского, Ромненского, Октябрьского, Мазановского, Белогорского, Константиновского районов и ряда других муниципальных образований Приамурья», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Амурской области, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Жаккелина Орлова.

Так, по данным ГКУ «Амурупрадор», в полном объеме выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги Волково – Грибское – Дроново. Приведены в нормативное состояние и три отрезка автомобильной дороги Введеновка – Февральск – Экимчан: строители восстановили земляное полотно, дорожную одежду и основание, укрепили обочины.

Также силами подрядной организации наведен порядок на участке трассы Нижняя Полтавка – Зеньковка, на сильное повреждение дорожного покрытия которой жаловались жители области. Безопасное движение транспорта обеспечено в ходе прошедшей дорожной кампании на разбитых отрезках дороги Ивановка – Поздеевка.

«Активисты Народного фронта проводят контрольные выездные мероприятия в районах области, где в рамках проекта ОНФ в этом дорожно-строительном сезоне были отремонтированы дороги. В ближайшие дни общественники оценят качество работы строителей, после чего внесут соответствующие изменения на интернет-портале dorogi-onf.ru, присвоив убитым автомагистралям новый статус – дорога отремонтирована», – сообщила Орлова.

С 2017 года амурчане нанесли на карту убитых дорог 161 объект общей протяженностью более 180 километров. Из них в ненормативном состоянии на сегодня пока остаются 37 дорог.