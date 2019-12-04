Зейские приставы взыскали с должника почти 19 миллионов

Сотрудники отела судебных приставов по Зейскому району взыскали с должника почти 19 миллионов рублей. В ходе проведения процедуры банкротства в отношении ОАО «Талданский леспромхоз» бывший руководитель организации был привлечён к субсидиарной ответственности по обязательствам организации определением Арбитражного суда Амурской области.

После завершения конкурсного производства исполнительные документы были переданы в Службу судебных приставов.

После возбуждения исполнительного производства должнику разъяснили, какие меры принудительного исполнения могут быть к нему применены в случае уклонения от исполнения решения суда. Сотрудник отдела разъяснил, что у должника есть 5 дней для добровольной оплаты задолженности. Если в установленный срок решение суда не будет исполнено, то с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга.

Осознавая неизбежность исполнения решения суда, а также не желая нести крупные финансовые затраты в виде уплаты исполнительского сбора, должник погасил задолженность в установленный срок. На депозитный счёт отдела судебных приставов по Зейскому району были переведены около 19 миллионов рублей. Задолженность была погашена в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.