Из Благовещенска в Хэйхэ по понтонному мосту начали ходить пассажирские автобусы

В среду, 4 декабря, началось движение пассажирских автобусов по понтонному мосту через реку Амур. Первый рейс из Благовещенска в Хэйхэ состоялся в 09:00. Автобусы будут двигаться с интервалом в 30 минут. Последний автобус из Благовещенска в Китай будет отправляться в 16:30, а из Хэйхэ в Россию – в 17:00.

Как сообщалось ранее, стоимость билетов для взрослого пассажира составляет 2 150 рублей. Билет для ребенка от 5 до 10 лет – 1 215 рублей. Дети до 5 лет могут пересекать границу бесплатно.

Для уточнения информации можно обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» по телефону 59-57-64.