В благовещенском аквапарке «Плаза» чуть не утонул ребенок: мальчик – в реанимации

Фото: предоставлено очевидцем

В Благовещенске в аквапарке «Плаза» 3 декабря произошел несчастный случай. В одном из бассейнов чуть не утонул ребенок. Сейчас он находится в реанимации Амурской областной детской больницы.

В редакцию Амур.инфо прислали изображение, на котором видно, что 8 взрослых, стоя возле бассейна, склонились над ребенком, который в это время лежит на шезлонге. О проиcшествии также пишет инстаграм-аккаунт kriminal.blg.

«Вчера около 19:30 в аквапарке "Плаза", чуть не утонул мальчик. Ребенок пришел без родителей, а пришел с родителями друга, у которого был день рождения. Как водится, что-то пошло не так, и ребенок ушел под воду и пролежал там какое-то время. Заметили его по шапочке, что плавала на поверхности. Очевидцы вызвали скорую. До приезда медиков помощь ему оказали посетители центра. Приехавшие медики забрали пострадавшего в медучреждение», – сообщает паблик.

В министерстве здравоохранения Амурской области журналисту Амур.инфо сообщили, что 3 декабря в больницу поступил ребенок с утоплением. «Состояние тяжелое, стабильное, находится в реанимации Амурской областной детской клинической больницы, получает необходимое лечение», – рассказали в министерстве.

В аквапарке «Плаза» отказались от комментариев. Информагентство запросило сведения о происшествии в СУ СК РФ по Амурской области.