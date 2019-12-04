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сегодня, 11:28 0

В благовещенском аквапарке «Плаза» чуть не утонул ребенок: мальчик – в реанимации

В благовещенском аквапарке «Плаза» чуть не утонул ребенок: мальчик – в реанимации
Фото: предоставлено очевидцем

В Благовещенске в аквапарке «Плаза» 3 декабря произошел несчастный случай. В одном из бассейнов чуть не утонул ребенок. Сейчас он находится в реанимации Амурской областной детской больницы.

В редакцию Амур.инфо прислали изображение, на котором видно, что 8 взрослых, стоя возле бассейна, склонились над ребенком, который в это время лежит на шезлонге. О проиcшествии также пишет инстаграм-аккаунт kriminal.blg.

«Вчера около 19:30 в аквапарке "Плаза", чуть не утонул мальчик. Ребенок пришел без родителей, а пришел с родителями друга, у которого был день рождения. Как водится, что-то пошло не так, и ребенок ушел под воду и пролежал там какое-то время. Заметили его по шапочке, что плавала на поверхности. Очевидцы вызвали скорую. До приезда медиков помощь ему оказали посетители центра. Приехавшие медики забрали пострадавшего в медучреждение», – сообщает паблик.

В министерстве здравоохранения Амурской области журналисту Амур.инфо сообщили, что 3 декабря в больницу поступил ребенок с утоплением. «Состояние тяжелое, стабильное, находится в реанимации Амурской областной детской клинической больницы, получает необходимое лечение», – рассказали в министерстве.

В аквапарке «Плаза» отказались от комментариев. Информагентство запросило сведения о происшествии в СУ СК РФ по Амурской области.

Просмотров всего: 4408

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • ...

    Sashik
    2 часа назад

    Где были сотрудники аквапарка? там ведь должны быть спасатели

  • ...

    Nakamura
    1 час назад

    Сейчас все аквапарки и бассейны побегут проверять, а что у нас всегда так! Сказочные

  • Лёшка

    Лёшка
    56 минут назад

    Сейчас директора аквапарка арестуют с формулировкой "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" жизни и здоровья потребителей

  • ...

    Lassie
    16 минут назад

    Лёшка: Сейчас директора аквапарка арестуют с формулировкой "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" жизни и здоровья потребителей

    И будут правы. "...Очевидцы вызвали скорую. До приезда медиков помощь ему оказали посетители центра..." . Где спасатели, где медработники?

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