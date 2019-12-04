Шимпанзе постирал одежду, увидев, как это делает смотрительница (видео)

Шимпанзе из китайского зоопарка в городе Чунцин научился стирать одежду, понаблюдав за действиями смотрительницы. Женщина специально оставила в вольере принадлежности для стирки.

18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй (Yuhui) увидел, как его смотрительница стирает в тазу одежду, и с интересом наблюдал за процессом. Женщине стало интересно, что будет делать обезьяна, если оставить у нее в вольере мыло, щетку и футболку.

29 ноября Юйхуэй полчаса стирал футболку. Он смог натереть щетку мылом и почистить футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду футболку, чтобы прополоскать ее. После этого он отжал ее и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.

Женщина рассказала, что не планировала обучать Юйхуэйя стирке, а эксперимент провела из-за любопытства обезьяны к этому делу, сообщает «Лента.ру».