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сегодня, 11:25 0

Благовещенский приют «Остров спасения» нуждается в кормах для животных

Благовещенский приют «Остров спасения» нуждается в кормах для животных
Фото: _ostrov_blg

Приют для животных «Остров спасения» нуждается в сухом корме для собак и кошек. Ежегодно в преддверии Нового года, а также в новогодние каникулы горожане перестают помогать бездомышам, переключаясь на свои заботы и праздничные траты. Поэтому приют заранее готовится к голодным дням и просит помощи.

Сейчас в «Острове спасения» живут почти 300 животных. Их кормят как сухим кормом, так и горячим питанием. Но остро ощущается нехватка именно в сухом корме. Он заканчивается очень быстро. Также приюту всегда нужны глистогонные и противоблошиные средства.

Желающие оказать помощь могут связаться с приютом по номеру: 56-12-72. Можно сразу привезти подарки собакам и кошкам по адресу: улица Островского, 155. График работы: в будние дни с 9:00 до 17:00, в выходные с 9:00 до 16:00.

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#животные

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Комментарии
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  • ...

    Трытата
    2 часа назад

    не проходите мимо, помогайте, это совсем не сложно, плюсик в карму

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    DeaD Мороз
    1 час назад

    Бога в помощь

  • ...

    DeaD Мороз
    1 час назад

    Подааааайте для бедных поросят

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    Барабака
    1 час назад

    А разве можно в куче и сушкой, и натуралкой кормить? Надо же чем-то одним.

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