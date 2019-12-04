Благовещенский приют «Остров спасения» нуждается в кормах для животных

Приют для животных «Остров спасения» нуждается в сухом корме для собак и кошек. Ежегодно в преддверии Нового года, а также в новогодние каникулы горожане перестают помогать бездомышам, переключаясь на свои заботы и праздничные траты. Поэтому приют заранее готовится к голодным дням и просит помощи.

Сейчас в «Острове спасения» живут почти 300 животных. Их кормят как сухим кормом, так и горячим питанием. Но остро ощущается нехватка именно в сухом корме. Он заканчивается очень быстро. Также приюту всегда нужны глистогонные и противоблошиные средства.

Желающие оказать помощь могут связаться с приютом по номеру: 56-12-72. Можно сразу привезти подарки собакам и кошкам по адресу: улица Островского, 155. График работы: в будние дни с 9:00 до 17:00, в выходные с 9:00 до 16:00.