Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:37 0

«Почта России» выпустила почтовую карточку с космодромом Восточный

«Почта России» выпустила почтовую карточку с космодромом Восточный

К 25-летию ФГУП «ЦЭНКИ» «Почта России» выпустила юбилейную почтовую карточку с изображением космодрома Восточный. У почтовой карточки ограниченный тираж – 1 500 экземпляров.

Как сообщается на сайте «ЦЭНКИ», ограниченный тираж делает почтовые карточки востребованным предметом коллекционирования и филателистической редкостью. Они промаркированы и уже распространены по отделениям почтовой связи Москвы, где их можно приобрести и отправить в любую точку страны.

Просмотров всего: 172

#космодром

распечатать


Общество

Роскосмос ускорит работы на втором стартовом столе космодрома Восточный

Происшествия

Вынесен приговор гендиректору строительной организации, работавшей на Восточном

Происшествия

Компания из Забайкалья оказалась замешана в скандале со строительством Восточного

Общество

На космодром Восточный отправили новое оборудование
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь