«Почта России» выпустила почтовую карточку с космодромом Восточный

К 25-летию ФГУП «ЦЭНКИ» «Почта России» выпустила юбилейную почтовую карточку с изображением космодрома Восточный. У почтовой карточки ограниченный тираж – 1 500 экземпляров.

Как сообщается на сайте «ЦЭНКИ», ограниченный тираж делает почтовые карточки востребованным предметом коллекционирования и филателистической редкостью. Они промаркированы и уже распространены по отделениям почтовой связи Москвы, где их можно приобрести и отправить в любую точку страны.