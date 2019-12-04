В Благовещенске устроят масштабный театрализованный перформанс

В пятницу, 6 декабря, в Амурской областной филармонии в Благовещенске состоится масштабный театрализованный перформанс «Ни спи». В нем будет задействовано более 100 детей-подростков. Режиссер-постановщик – Александра Зорина.

Мероприятие начнется в 18:30, однако горожанам советуют прийти уже к 18:00, чтобы застать некоторые действия, которые будут совершаться в фойе.

«Это история девочки-подростка, о том, с чем она сталкивается, о том, в каком мире живет, о том, что наши дети-подростки в гаджетах, о том, что это поколение живет в мире ярлыков, боится открываться, об отношениях с родителями. Собственно, эта постановка будет интересна не только подросткам, но и взрослым, как людям более осознанным – они увидят себя в детстве, отношения со своим ребенком. Я бы сказала, что это социально значимый проект», – сообщила ИА «Амур.инфо» продюсер проекта Анастасия Азарова.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии и на ее сайте. Как отметила Анастасия Азарова, билетов осталось немного.