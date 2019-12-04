Врач-онколог: профилактика рака желудка начинается со здоровья зубов

Ежегодно в Амурской области врачи онкодиспансера выявляют рак желудка примерно у 150 амурчан. Но половине из них оперативное лечение, которое при таком заболевании является основным, не показано, потому что рак диагностируют на поздней стадии.

«У онкологических заболеваний есть общая черта. Они не появляются на фоне здоровой слизистой желудка, чаще всего опухоль развивается на фоне хронического воспаления. Если мы говорим про рак желудка, это гастрит и язвенная болезнь. Наша иммунная система борется с раковыми клетками, пока иммунитет работает нормально. Но если происходит сбой в работе иммунной системы, начинается безудержное деление раковых клеток и развивается злокачественная опухоль», – поясняет заведующий хирургическим отделением Амурского областного онкологического диспансера Николай Сокольников.

В онкодиспансере призывают амурчан проходить регулярные обследования, чтобы не пропустить развитие онкологических заболеваний, в частности, рака желудка. Люди, особенно в возрасте старше 40 лет, должны знать о своих хронических заболеваниях, и, в частности, о том, что бактерия Helicobacterpilory является провоцирующим фактором для развития язвенной болезни, и уже впоследствии клетки могут переродиться из доброкачественных в злокачественные. А еще врачи призывают не забывать о методах профилактики, таких как лечение хронических заболеваний желудка и сохранение здоровья зубов.

«Нужно задумываться о своей иммунной системе, вести здоровый образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться. Речь не только о сбалансированном питании, но и о регулярности приема пищи. Недаром восточные мудрецы говорят: “Жуешь 50 раз – ничем не болеешь, 100 раз – будешь жить долго, 150 раз – станешь бессмертным!”. Ведь если желудок работает в усиленном режиме, в него попадает не пережеванная пища и в желудке происходит переваривание механически не обработанной пищи, это может приводить к гастритам и язвенной болезни. А в процессе жевания напрямую участвуют зубы. И первое в профилактике рака желудка – это посещение стоматолога. Если с зубами проблемы, то и с желудком тоже», – продолжает Николай Сокольников.

Врач добавляет – более диетическое, сбалансированное и дробное питание важно не только для поддержания хорошей физической формы, но и имеет важное значение для работы желудочно-кишечного тракта: «Нужно вовремя принимать пищу. Если позавтракали и нет возможности пообедать, а желудок, как говорится, "просит", то кислота выбрасывается и повреждает слизистую желудка. Поэтому нужно учитывать и правильное время приема пищи».

Основным методом обследования и диагностики является гастроскопия, когда желудок осматривают изнутри с помощью гибкого фиброгастроскопа. Не все пациенты стойко переносят эту процедуру, и поэтому тянут с посещением врача. Другая проблема кроется в том, что эндоскопические службы есть не во всех районах области, и в результате хирурги онкодиспансера часто сталкиваются с неоперабельными случаями рака желудка.

«Люди часто обращаются к нам, когда уже поздно, к сожалению. По раку желудка сложилась такая ситуация – эта локализация не визуальная, на начальных этапах никаких симптомов нет. Пациент может заподозрить у себя рак желудка только на поздних стадиях, когда опухоль развивается до больших размеров. Появляются болевые ощущения, непроходимость пищи, интоксикация, снижение аппетита, и, соответственно, происходит снижение массы тела», – перечисляет поздние симптомы болезни Николай Сокольников.

В результате пациентам с поздними стадиями рака желудка назначают химиотерапевтическое лечение, чтобы приостановить развитие опухоли. В хирургическое отделение онкодиспансера в год госпитализируют около 70-80 пациентов с раком желудка, из них примерно 50 пациентам хирурги выполняют операции – резекцию или полное удаление органа.

«Прогнозы зависят от стадии. Если пролечить рак желудка в полном объеме на 1-2 стадии, то прогнозы достаточно хорошие. 5-летняя выживаемость достигает 80 %, – приводит данные доктор Сокольников. – При 3 стадии выживаемость составляет 50/50. Если удалось убрать опухоль и ближайшие лимфоузлы – это уже улучшает прогноз, тем самым мы продлеваем жизнь за счет того, что у пациента нет интоксикации, нет первичного очага, который может давать метастазы в другие органы».

«Мы призываем своевременно посещать врача, проходить обследование, диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры и заботиться о своем здоровье», – заключает врач-онколог.