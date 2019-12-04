В Благовещенске в 2020 году отремонтируют улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В Благовещенске объявлен аукцион на проведение ремонта улицы Калинина – от Краснофлотской до Тенистой. Начальная цена контракта – 251,2 миллиона рублей. Закрывать проезд по Калинина для проведения работ будут поэтапно.

Аукцион назначен на 12 декабря 2019 года. Предполагается, что ремонтные работы начнутся 5 мая 2020 года, а завершатся – 31 октября 2020 года. Ремонтировать дорогу будут за счет средств субсидии федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы пройдут в три этапа, поэтому закрывать проезд по Калинина будут частями. На каждом участке рабочие должны будут провести демонтажные работы. Затем сделать основание под дорожную одежду, установить бортовые камни, уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также в печень работ входит устройство тротуаров из тротуарной плитки, установка дорожных знаков, ограждения и нанесение разметки.

Первым начнут ремонтировать участок от Тенистой до Октябрьской. Работы здесь пройдут с мая по июль. Затем настанет черед работ на участке – от Зейской до Краснофлотской. Эту часть Калинина будут приводить в порядок с июля по август. Калинина от Октябрьской до Зейской планируется ремонтировать с августа по октябрь.

На обновленные объекты предусмотрена гарантия. Так, нижний слой и верхний слой асфальтобетонного покрытия должны прослужить 5 лет, тротуары – 4 года, пешеходное ограждение – 2 года, дорожная разметка – 1 год.

Как сообщало Амур.инфо, кроме Калинина в Благовещенске в 2020 году планируется отремонтировать улицы Воронкова, Ленина, Студенческую, Игнатьевское шоссе. В текущем году в амурской столице отремонтировали 19 участков автомобильных дорог, более 30 километров тротуаров, обновили 14 километров сетей наружного освещения.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков