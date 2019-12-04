В Белогорском парке имени Дзержинского может появиться колесо обозрения и открытый кинотеатр

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске подвели итоги общественного голосования по выбору территории для участия во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В администрации города состоялось заседание общественной комиссии по определению общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов.

«Общественная комиссия рассмотрела предложения, поступившие от жителей в период с 6 по 27 ноября, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамия. – У жителей города было несколько способов высказать свое мнение. Голосующим были предложены для благоустройства парк имени Дзержинского и территория в районе школы № 3. Также была возможность предложить свой вариант. За период голосования поступило почти 6,8 тысячи предложений. Из них почти 80 % предложили благоустроить парк имени Дзержинского. За него проголосовали более 5,3 тысячи жителей. Таким образом общественная комиссия определила, что на участие во всероссийском конкурсе будет выдвинута территория парка имени Дзержинского, набравшая наибольшее количество голосов».

Сейчас стартовал очередной этап реализации проекта создания комфортной городской среды для участия во всероссийском конкурсе. Теперь жители должны определить, как благоустроить выбранную общественную территорию.

«Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории парка имени Дзержинского, продлится до 24 декабря, – отметила Наталья Абрамия. – Жители могут заполнить анкету в 7 пунктах приема, оборудованных урнами для сбора бланков. Анкета содержит два варианта оформления парка. В первом предложены такие виды элементов благоустройства, как фонтан-водопад, колесо обозрения, танцевальная площадка, открытый кинотеатр, детская игровая площадка, спортивная площадка, летнее кафе, рампа для скейтборда, ландшафтный дизайн, скамьи, урны, освещение. Во втором – фонтан-водопад, танцевальная площадка, зоны отдыха, детская игровая зона, спортивная зона, клумбы, скамьи, урны, освещение. Также белогорцы могут предложить свои варианты благоустройства территории».

Пункты приема предложений по благоустройству парка имени Дзержинского расположены по следующим адресам:

Управление ЖКХ, г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 31 А, 4 этаж.

Управление культуры, г. Белогорск, ул. Ленина, д. 28.

Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова, г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 18.

МКУ Комитет по образованию и делам молодежи, г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 26.

Управление социальной защиты населения, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 17.

Центр занятости населения, г. Белогорск, ул. Ленина, д. 61

Администрация г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2.

Сбор предложений по благоустройству парка имени Дзержинского уже начался, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.