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Глава Приморья Олег Кожемяко вступился за уволенного главврача Пака

Глава Приморья Олег Кожемяко вступился за уволенного главврача Пака
Фото: instagram.com

Во Владивостоке с поста главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак. Губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен вернуть Пака. Тем временем общественность подписывает петицию с требованием восстановления главврача в должности.

Олега Пака уволили с должности главного врача медцентра ДВФУ без объяснения причин. Событие вызвало общественный резонанс. Публичное обращение к президенту Владимиру Путину о восстановлении Олега Пака в должности подписали более 10 тысяч человек.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с уволенным главным врачом медцентра ДВФУ Олегом Паком. Глава региона пообещал содействовать в возвращении нейрохирурга на его должность руководителя медицинского учреждения и отметил особые заслуги Пака перед жителями Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация о беседе Олега Кожемяко с Олегом Паком появилась в официальном инстаграм-аккаунте губернатора. «Ситуация, возникшая с увольнением руководителя медцентра ДВФУ Олега Пака, не могла оставить администрацию края безразличной. К нам поступила масса обращений от жителей края в поддержку врача. Мы изучили ситуацию, и я уверен, что Никита Юрьевич Анисимов (ректор ДВФУ – Прим.Ред.) сейчас разбирается детально с этим вопросом, чтобы решения были справедливые и объективные. В первую очередь важно соблюсти интересы тысячи жителей края, которые проходят через центр. На протяжении последних семи лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе. Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело – заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока», – написал губернатор в своем аккаунте.

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ДВФУ Олега Пака, не могла оставить Администрацию края безразличной. К нам поступило масса обращений от жителей края в поддержку врача. ⠀ Мы изучили ситуацию, и я уверен, что Никита Юрьевич Анисимов сейчас разбирается детально с этим вопросом, чтобы решения были справедливые и объективные. В первую очередь важно соблюсти интересы тысячи жителей края, которые проходят через центр. ⠀ На протяжении последних 7 лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе. ⠀ Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело - заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока.

Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)

Те же слова Кожемяко сказал Олегу Паку при встрече, снятой на видео. Олег Кожемяко отметил, что, по его мнению, нет юридических оснований для принятого решения об увольнении. Он рекомендовал Олегу Паку привести в порядок документы для обращения в суд и пообещал ходатайствовать перед руководством ДВФУ о восстановлении врача в должности руководителя медцентра.

По данным ИА Regnum, в настоящее время Олег Пак никак не комментирует данное событие, в медцентре университета уверяют, что медучреждение работает в штатном режиме. Временным руководителем важнейшего медицинского учреждения Дальнего Востока стал Сергей Крыжановский.

Тем временем петиция в защиту Пака набрала более 115 тысяч подписей. В тексте воззвания увольнение Пака сравнивают с резонансным увольнением других врачей – Михаила Каабака и Надежды Бабенко. «Мы не позволим просто так увольнять докторов, которым готовы доверить свои жизни и жизни своих детей, лишая нас квалифицированной помощи, а докторов – рабочих мест. Требуем рассмотрения этого дела и выяснения всех обстоятельств, по которым был уволен доктор Пак, и восстановления его в должности», – говорится в петиции.

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#Дальний Восток #здоровье #происшествия

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    inoy
    32 минуты назад

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