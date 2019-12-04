Глава Приморья Олег Кожемяко вступился за уволенного главврача Пака

Во Владивостоке с поста главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак. Губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен вернуть Пака. Тем временем общественность подписывает петицию с требованием восстановления главврача в должности.

Олега Пака уволили с должности главного врача медцентра ДВФУ без объяснения причин. Событие вызвало общественный резонанс. Публичное обращение к президенту Владимиру Путину о восстановлении Олега Пака в должности подписали более 10 тысяч человек.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с уволенным главным врачом медцентра ДВФУ Олегом Паком. Глава региона пообещал содействовать в возвращении нейрохирурга на его должность руководителя медицинского учреждения и отметил особые заслуги Пака перед жителями Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация о беседе Олега Кожемяко с Олегом Паком появилась в официальном инстаграм-аккаунте губернатора. «Ситуация, возникшая с увольнением руководителя медцентра ДВФУ Олега Пака, не могла оставить администрацию края безразличной. К нам поступила масса обращений от жителей края в поддержку врача. Мы изучили ситуацию, и я уверен, что Никита Юрьевич Анисимов (ректор ДВФУ – Прим.Ред.) сейчас разбирается детально с этим вопросом, чтобы решения были справедливые и объективные. В первую очередь важно соблюсти интересы тысячи жителей края, которые проходят через центр. На протяжении последних семи лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе. Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело – заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока», – написал губернатор в своем аккаунте.

Те же слова Кожемяко сказал Олегу Паку при встрече, снятой на видео. Олег Кожемяко отметил, что, по его мнению, нет юридических оснований для принятого решения об увольнении. Он рекомендовал Олегу Паку привести в порядок документы для обращения в суд и пообещал ходатайствовать перед руководством ДВФУ о восстановлении врача в должности руководителя медцентра.

По данным ИА Regnum, в настоящее время Олег Пак никак не комментирует данное событие, в медцентре университета уверяют, что медучреждение работает в штатном режиме. Временным руководителем важнейшего медицинского учреждения Дальнего Востока стал Сергей Крыжановский.

Тем временем петиция в защиту Пака набрала более 115 тысяч подписей. В тексте воззвания увольнение Пака сравнивают с резонансным увольнением других врачей – Михаила Каабака и Надежды Бабенко. «Мы не позволим просто так увольнять докторов, которым готовы доверить свои жизни и жизни своих детей, лишая нас квалифицированной помощи, а докторов – рабочих мест. Требуем рассмотрения этого дела и выяснения всех обстоятельств, по которым был уволен доктор Пак, и восстановления его в должности», – говорится в петиции.