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сегодня, 11:11 0

Студенты АмГУ пообщаются с космонавтами, находящимися на МКС

Студенты АмГУ пообщаются с космонавтами, находящимися на МКС
Фото: roscosmos.ru

В четверг, 5 декабря, в Амурском госуниверситете в пятый раз состоится сеанс связи с Международной космической станцией. Он начнется в 17:53 и продлится чуть меньше десяти минут.

Во время юбилейного для АмГУ сеанса связи студенты-первокурсники космических направлений пообщаются с Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой. С Олегом Ивановичем уже имели возможность пообщаться лицеисты АмГУ – сеанс связи для них организовали 8 октября.

Сеансы связи с МКС для Амурского центра управления полетами, который работает в АмГУ, стали уже традиционными. За время их проведения студенты и школьники успели задать свои вопросы о жизни в космосе Олегу Кононенко, Алексею Овчинину, Сергею Прокопьеву, сообщают в АмГУ.

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#космос #студенты

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