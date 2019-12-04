Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 0

Приамурье получит больше 597 миллионов за эффективную власть

Приамурье получит больше 597 миллионов за эффективную власть
Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно ему, Амурская область получит чуть больше 597 миллионов рублей.

Общая сумма выделяемых средств 50 субъектам страны составит 45 миллиардов рублей. Максимальный объем дотации получит Крым — 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербургу выделят 1,504 миллиарда, Самарская область получит 1,458, Ленинградская область — 1,448, Тюменская область — 1,446 миллиарда рублей.

Наименее значительные средства направят в Чукотский автономный округ — 265 миллионов рублей, Адыгею — 266 миллионов, Сахалинской области — 281 миллион, Калмыкии — 297 миллионов и Магаданской области — 311 миллионов рублей.

Для оценки эффективности чиновников использовалось несколько критериев: «Уровень доверия к власти», «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объём инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Естественный прирост населения», «Уровень образования».

В соответствии с этими критериями был сформирован рейтинг. Дотации получат субъекты России, занявшие с первого по 50-е места. 35 регионов России дотацию за эффективность чиновников не получат, пишет REGNUM.

Просмотров всего: 462

#российская власть #финансы #экономика

распечатать


Экономика

Зейские приставы взыскали с должника почти 19 миллионов
Общество

В Благовещенске в 2020 году отремонтируют улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой
Общество

Трудовые книжки россиян станут электронными
Общество

В Приамурье ищут инвестора на реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Интересно, куда "пойдут" эти денюшки? На премии за эффективность деятельности главе региона и руководителям органов исполнительной власти области? Это ведь не запланированные средства, можно было бы "пустить" их на детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Но, что то подсказывает мне, найдут им более "нужное" применение...

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    бюджет не прозрачный-народ не может влиять на его формирование

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Для оценки эффективности чиновников использовалось несколько критериев: «Уровень доверия к власти», «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объём инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Естественный прирост населения», «Уровень образования»... Для оценки был выбран наивысший показатель по уровню бедности и за это будет вручено вознаграждение? По остальным критериям оценка "никак"...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь