Приамурье получит больше 597 миллионов за эффективную власть

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно ему, Амурская область получит чуть больше 597 миллионов рублей.

Общая сумма выделяемых средств 50 субъектам страны составит 45 миллиардов рублей. Максимальный объем дотации получит Крым — 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербургу выделят 1,504 миллиарда, Самарская область получит 1,458, Ленинградская область — 1,448, Тюменская область — 1,446 миллиарда рублей.

Наименее значительные средства направят в Чукотский автономный округ — 265 миллионов рублей, Адыгею — 266 миллионов, Сахалинской области — 281 миллион, Калмыкии — 297 миллионов и Магаданской области — 311 миллионов рублей.

Для оценки эффективности чиновников использовалось несколько критериев: «Уровень доверия к власти», «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объём инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Естественный прирост населения», «Уровень образования».

В соответствии с этими критериями был сформирован рейтинг. Дотации получат субъекты России, занявшие с первого по 50-е места. 35 регионов России дотацию за эффективность чиновников не получат, пишет REGNUM.