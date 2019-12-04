Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:25 0

В Благовещенске легковушка наехала на маленького ребенка

В Благовещенске легковушка наехала на маленького ребенка
Фото: Амур.инфо

Вечером 3 декабря в Благовещенске случилось происшествие с маленьким ребенком. На него совершил наезд автомобиль.

Это произошло в 18:58 в районе дома № 9/1 по улице Заводской. Водитель 1986 года рождения, управляя машиной Nissan Tiida Latio, допустил наезд на ребенка 2015 года рождения. Тот вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Водитель, совершивший наезд на ребенка, сумел снизить скорость, тем самым снизив тяжесть последствий ДТП.

Ребенок был доставлен в лечебное учреждение, после осмотра врачами – отпущен домой, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В общей сложности за прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них получили травмы два человека.

Просмотров всего: 778

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Мама Максима Абрамова: отношение как к «диковинному инвалиду» вредит и ребенку, и обществу
Происшествия

Авиарейс Домодедово – Благовещенск вернулся в аэропорт отправления после вылета
Общество

Из экзамена на права убирают этап «площадка»
Общество

В Приамурье ищут инвестора на реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь