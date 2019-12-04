В Благовещенске легковушка наехала на маленького ребенка

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Вечером 3 декабря в Благовещенске случилось происшествие с маленьким ребенком. На него совершил наезд автомобиль.

Это произошло в 18:58 в районе дома № 9/1 по улице Заводской. Водитель 1986 года рождения, управляя машиной Nissan Tiida Latio, допустил наезд на ребенка 2015 года рождения. Тот вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Водитель, совершивший наезд на ребенка, сумел снизить скорость, тем самым снизив тяжесть последствий ДТП.

Ребенок был доставлен в лечебное учреждение, после осмотра врачами – отпущен домой, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В общей сложности за прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них получили травмы два человека.