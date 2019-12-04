Трудовые книжки россиян станут электронными

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3 октября Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках. Теперь вся информация о трудовой деятельности будет храниться централизованно в одном месте, в Пенсионном фонде.

Работодатель станет формировать сведения о трудовой деятельности и стаже работника в электронном виде и направлять их в Пенсионный фонд. В базе ПФР будет храниться, в частности, информация о месте работы гражданина, его трудовой функции, переводах на другую работу, об увольнении и причины прекращения трудового договора, сообщает «Парламентская газета».

«Для некоторых работников это не самый приятный момент. Ведь ранее, если в трудовой книжке была неприятная запись, можно было сообщить об её утере и завести новую. Теперь у работодателя будет больше информации о реальном трудовом стаже работника», — указала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Она отметила, что, по мнению авторов проекта закона, переход на электронные трудовые книжки позволит работникам в будущем оформлять пенсию без личного участия. «Безусловно, это упростит многие процессы документооборота и избавит людей от лишней бумажной волокиты», — сказала парламентарий.

Изменение формата сведений о трудовой деятельности для всех работающих граждан будет добровольным: они вправе отказаться от перехода к электронной версии документа. «Многие наши граждане, в основном это, конечно, относится к людям старшего возраста, с опаской воспринимают любые электронные формы документооборота. Причины разные, но государство обязано это учитывать. Поэтому правильно, что у работников есть право выбора в данном вопросе», — отметила депутат.

Согласно новым поправкам, работодатель должен будет раз в месяц обновлять информацию по своему работнику — не позднее 15-го числа каждого месяца. Посмотреть, что же написано в трудовой, можно будет в режиме онлайн в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если в документ вкралась ошибка, придется написать заявление. И работодатель обязан исправить или дополнить информацию, направив сведения в Пенсионный фонд, сообщают «Известия».

Для работников появление электронных трудовых книжек «сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже», – уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается безопасности самого хранения данных, то этот вопрос решить крайне просто: достаточно ограничить доступ к интернету на серверах, а саму информацию защитить с помощью криптографии и цифровых подписей, — объяснил эксперт Геннадий Николаев. — Опять же, большая часть информации с трудовых книжек уже и так хранится в ФНС и Пенсионном фонде. Опыт защиты подобных данных у государства уже есть».