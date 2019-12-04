Лучшей программой к 75-летию Победы среди особых детей признан концерт интерната № 8 Благовещенска

В Общественно-культурном центре прошел гала-концерт фестиваля «Когда мы вместе, мы сильнее». Конкурс самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья провели в 26-й раз. В нем приняли участие более 300 человек. Концерт сопровождался сурдопереводом.

В 2019 году участниками фестиваля стало более 150 человек, из них 70 – дети. 14 общественных организаций и три индивидуальных исполнителя представили 93 номера в таких направлениях, как вокал, хореография, инструментальный и литературно-поэтический жанры. В номинацию декоративно-прикладного и художественного творчества поступило около 150 работ.

На заключительном мероприятии фестиваля гостей и участников приветствовала начальник управления культуры администрации города Благовещенска Виктория Хопатько. Она отметила значимость фестиваля и достижения участников. Они получили благодарственные письма оргкомитета за содействие в организации городского фестиваля самодеятельного творчества. Спецприз за лучшую концертную программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получила специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8 Благовещенска.

Целью фестиваля является стимулирование развития творчества людей с особенностями здоровья как средства их социальной адаптации и реабилитации. В этом году фестиваль проводился в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года театра в России. 26-й фестиваль впервые стал открытым, что дало возможность участникам не только из Благовещенска и Благовещенского района, но и из других городов Амурской области участвовать в нем. Так, например, члены жюри отборочного этапа впервые познакомились с творчеством воспитанников «Свободненской специальной (коррекционной) школы-интерната».

Помимо гала-концерта участники и гости фестиваля смогли познакомиться с выставкой достижений организаций-участников городского фестиваля. Например, были представлены дипломы Юрия Бабаева, которого можно по праву считать старейшиной городского фестиваля. На протяжении 25 лет, начиная с самых истоков, этот стойкий талантливый человек принимал участие в фестивале как индивидуально, так и совместно с вокальной группой.

Свои награды представили и общественные организации инвалидов и детей-инвалидов. Также свои успехи представили ученики Центральной детской школы искусств с ограничениями здоровья. Воспитанники ЦДШИ активно принимают участие в творческих конкурсах и фестивалях городского, регионального, всероссийского и международного уровня, спартакиадах, первенствах и профильных сменах, завоёвывая награды призеров и победителей соревнований, сообщает управление культуры администрации города Благовещенска.