Авиарейс Домодедово – Благовещенск вернулся в аэропорт отправления после вылета

Авиарейс S7-3061 Домодедово – Благовещенск после отправления вернулся в аэропорт вылета. На это обратили внимание читатели Амур.инфо, информацию агентству подтвердили в справочной службе Домодедово.

Как пояснили в справочной службе, самолет вылетел 3 декабря в 21:39 по времени Москвы (4 декабря в 03:39 по времени Амурской области). Вернулся 4 декабря в 00:49 по времени Москвы (4 декабря в 06:49 по времени Амурской области). Теперь вылет запланирован на 04:00 по времени Москвы (10:00 по времени Амурской области).

Причины в справочной службе не озвучили, предложив связаться с авиакомпанией S7. Сделать это агентству на данный момент не удалось.

Ранее сообщалось о задержке рейса S7-3061 Москва – Благовещенск более чем на 5 часов. Представитель авиакомпании сообщал, что это связано с поздним прибытием воздушного судна под рейс.