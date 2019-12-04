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сегодня, 09:33 0

Из экзамена на права убирают этап «площадка»

Из экзамена на права убирают этап «площадка»
Фото: Донат Сорокин,ТАСС

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», – сказал он во вторник на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения. Гиляков отметил, что проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планировала объединить этапы «площадка» и «город» при сдаче экзамена на права. При этом Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, но позже ведомствам удалось прийти к единому мнению, сообщает ТАСС.

Однако партнер юридической фирмы «ФБК Право» кандидат юридических наук Александр Ермоленко считает, что «площадка» при сдаче на права помогает определить уровень владения водителем теми навыками, которые сложно проверить в условиях города, поэтому ее не нужно отменять. «Каждый, кто сдавал на права, понимает, что "площадка" реально проверяет навыки. Я не понимаю, для чего нужно отменять "площадку", но, видимо, у ГИБДД есть объяснения. "Площадка", на мой взгляд, хорошая, понятная часть тестирования. На ней удобнее всего проверять, умет ли водитель, к примеру, трогаться, заезжать в гараж. В условиях города это сложнее проверить. А если мы не будем проверять, умеет ли человек трогаться и ездить змейкой, как мы поймем, умеет он водить автомобиль или нет?» – сказал РИА Новости Ермоленко.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • ...

    Leg
    1 час назад

    был случай у меня, знакомая не так давно сдала на права и так получилось, что довозила она меня до дома. ехали по трассе. темно. я и еще человек сидели на заднем сидении болтали, а потом краем глаза удидела я приборную панель, о ужас! у нее дальний свет горит. естественно я ей говорю - ты чего на дальнем? ты ж слепишь встречных! а она мне - и чо? мне так виднее и удобнее... я не могу по другому. вот и думаю, если таким горе-водителям с дальним ехать удобно и плевать на все и на всё, еще и площадку отменить... по прямой научить ехать да и всё! многие задним ходом то не умеют. как бараны в проездах разойтись не могут. наоборот, по площадке гонять их! а потом в город.

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