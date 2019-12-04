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В Приамурье ищут инвестора на реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала

В Приамурье ищут инвестора на реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала

Правительство Амурской области объявило конкурс среди инвесторов на реконструкцию аэропорта Благовещенска. Победитель обновит и модернизирует действующий терминал внутренних авиалиний, грузовой комплекс, а также реконструирует привокзальную площадь, расширит парковочную зону, построит международный терминал.

Правительство Амурской области намерено заключить с инвестором концессионное соглашение на 30 лет. За это время инвестору необходимо улучшить объекты аэропорта Игнатьево, что в будущем должно привести к увеличению числа маршрутов, сотрудничеству с новыми авиакомпаниями. Объем инвестиций в проект составит не менее 2,8 миллиарда рублей.

«Проблема аэропорта остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок и пассажиропоток через Благовещенск значительно выросли. Соглашение, которое мы заключим на 30 лет, увеличит пропускную способность международного терминала аэропорта в 3,7 раза, с 80 до 300 пассажиров в час. По планам к 2022 году инвестор закончит строительство и реконструкцию объектов аэропорта», – отметил глава региона Василий Орлов.

По словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павла Пузанова, рассматриваются разные варианты поддержки инвестора. Они помогут ему снизить налоговые затраты и вложить больше средств в развитие аэропорта. Кроме этого, кредитные средства будущему инвестору проекта готовы предоставить Внешэкономбанк и Фонд развития Дальнего Востока. Соглашение об этом было подписано ранее на Восточном экономическом форуме.

Контроль за инфраструктурой аэропорта остается за регионом. После окончания действия концессионного соглашения объект остается в собственности Приамурья.

В августе 2019 года, как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске начали строить новую взлетно-посадочную полосу. В том же месяце губернатор Амурской области Василий Орлов отмечал на заседании правительства, что реконструкцию терминала Благовещенского аэропорта должны завершить до окончания ремонта взлетно-посадочной полосы, так как эти два объекта взаимосвязаны друг с другом.

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#строительство #технологии #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • ...

    inoy
    1 час назад

    халявщики, инвесторов им подавай!!! не воровали бы, уже два космодрома было бы в стране и мосты разные. А тут: -дайте нам денег на аэропорт, а те что у нас есть нам на всех не хватит)))......

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    не выгодно друг-а, я не могу, не выгодно... 无利可图的生意

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