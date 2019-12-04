В приморском открытом зоопарке волки и медведи подружились с собакой

В Приморье сняли на видео необычную ситуацию: волки, медведи и собака гуляли вместе. Дружные животные живут в Надеждинском районе Приморского края, в единственном в России приюте для медведей.

На кадрах, опубликованных в инстаграм-аккаунте приюта для медведей, видно, как по просторному вольеру бегают волчата. Недалеко от них гуляют медведи. А компанию зверинцу составляет черный пес.

«Волчат нам привезли еще летом в возрасте трех месяцев. Родились они в зоопарке в Амурской области. Передали их нам бесплатно. Пока строился приют, волчата жили в вольере. Сейчас гуляют вместе с медведями. Облизывают им носы. Относятся к другу другу спокойно», – сообщают сотрудники приюта.

«Бегают, они радуются! С ума сойти!» — комментирует посетитель зверинца.

Как сообщает «Вести: Приморье», приют создан зоопарком «Садгород». В настоящее время идет сбор средств на покупку материала для ограждение вольера, площадь которого равна одному гектару.

«На нем с комфортом смогут проживать и гулять до шести медведей. Само поле в дальнейшем будет застроено горками, теремками, качелями, бревнами, берлогами, местами уединения и приема пищи. Оборудование вольера, то есть внутреннее наполнение, охрана, обслуживание, кормление, пожизненное содержание – зоопарк "Садгород" берет на себя», – обещают зоозащитники.