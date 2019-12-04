В приморском открытом зоопарке волки и медведи подружились с собакой
В Приморье сняли на видео необычную ситуацию: волки, медведи и собака гуляли вместе. Дружные животные живут в Надеждинском районе Приморского края, в единственном в России приюте для медведей.
На кадрах, опубликованных в инстаграм-аккаунте приюта для медведей, видно, как по просторному вольеру бегают волчата. Недалеко от них гуляют медведи. А компанию зверинцу составляет черный пес.
«Волчат нам привезли еще летом в возрасте трех месяцев. Родились они в зоопарке в Амурской области. Передали их нам бесплатно. Пока строился приют, волчата жили в вольере. Сейчас гуляют вместе с медведями. Облизывают им носы. Относятся к другу другу спокойно», – сообщают сотрудники приюта.
«Бегают, они радуются! С ума сойти!» — комментирует посетитель зверинца.
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А у нас волки гуляют вместе с медведями в одном вольере!😀 Волчат нам привезли еще летом в возрасте 3 месяцев. Родились они в зоопарке в Амурской области. Передали их нам бесплатно. Пока строился приют волчата жили в вольере. Сейчас гуляют вместе с медведями. Облизывают им носы. Относятся к другу другу спокойно. 🐺На видео выпуск волков. ➖ ➖ ➖ 🐻Единственный в России частный приют медведей ❤Проект создан зоопарком "Садгород" @zoopark_vl 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍Адрес: Надеждинский район. После Кипарисово, 5 км прямо по трассе до указателя «Тимофеевка», поворот направо. Приют расположен в 200 метрах справа. Есть указатели. ❤️Каждый может оказать поддержку приюту: 💳Проект на Планета.ру с поощрением для спонсоров https://planeta.ru/campaigns/dommedvedyam 💳Номер карты Сбербанк: 4276500013993520 Асновин Сергей Владимирович. В сообщении указывайте "Приют медведей". 💳 Реквизиты для организаций: ИП Асновин Сергей Владимирович ИНН: 253600635830 Юр. и почтовый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Воровского 24Б р/с: 40802810600110000045 к/с: 30101810900000000705 БИК: 040507705 ПАО "Дальневосточный банк", г. Владивосток ➖ ➖ ➖ #приютмедведей #приют_медведей #приютмедведей_кипарисово #приюткипарисово #приют_кипарисово #приютроссия #приют_россия #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вдк #владивосток #vl #vladivostok #зоопарк #зоопаркроссия #zoo #зоопарксадгород #зоопарквладивосток #контактныйзоопарк #zooparlvl #зоопаркнасадгороде #zoopark #animalplanet #wwf
Как сообщает «Вести: Приморье», приют создан зоопарком «Садгород». В настоящее время идет сбор средств на покупку материала для ограждение вольера, площадь которого равна одному гектару.
«На нем с комфортом смогут проживать и гулять до шести медведей. Само поле в дальнейшем будет застроено горками, теремками, качелями, бревнами, берлогами, местами уединения и приема пищи. Оборудование вольера, то есть внутреннее наполнение, охрана, обслуживание, кормление, пожизненное содержание – зоопарк "Садгород" берет на себя», – обещают зоозащитники.
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