Дорогие лекарства разрешат покупать в кредит: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Почему чиновников сокращать бесполезно; миф или реальность народное единство; как разглядеть талант в собственном ребенке. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Пожалуй, самое интересное в сегодняшней «Российской газете» – это страница «Наука», на которой рассказывается о том, что многие европейские страны прекращают строительство мусоросжигающих заводов. На ныне действующие вводят большие налоги. Про букет вредных веществ, получающихся при сгорании, говорить не буду, отмечу лишь, что в числе отходов – шлак и зола, на которые приходится более 40 % исходного мусора. То есть общий объем отходов особо не уменьшается, просто приобретает иной вид. Но неужели альтернативы сжиганию нет? – задается вопросом газета, и сама же и отвечает: «Есть». А в чем она заключается – прочтите сами.

Напишут же такое

Еще из «Российской газеты» вы узнаете о том, что дорогостоящие лекарства можно будет взять в кредит. Под 23 % годовых можно взять от 3 до 300 тысяч рублей. Пишут, что этот сервис может стать популярным у населения и при этом будет приносить аптечной сети до 10 % прибыли в год.

Я не стал бы говорить о новом сервис-кредите, если бы в другой газете – «АиФ» не встретился со статьей «Чем опасны лекарства в кредит?». И тут подробно, со знанием дела говорится, что брать в кредит лекарство – лезть в кабалу. Увидев сумму 23 %, с этим согласится каждый. Но, увы, далее автор рассуждает о том, что это государство виновато в том, что у больных нет возможности приобретать лекарства бескредитно. И прочитав всё это словесное недержание, задался вопросом: «А с государства-то какой спрос?!»

Также в номере

Еще в «АиФ» вы прочтете о том, почему чиновников сокращать бесполезно, еще про то, почему наша гражданская авиация не может достигнуть СССР-овского уровня, еще о том, будет ли у США репетиция войны с Россией, в общем, много чего занимательного.

Но я заострю ваше внимание на статье о том, миф или реальность наше народное единство. Во главу угла поставлен эпизод, как алтайская пенсионерка встала на колени перед приехавшим в те края Дмитрием Медведевым – просила за жителей дома, три года живущих без воды. Дмитрий Анатольевич проникся просьбой. После чего сел в свою карету и уехал в Питер. Ой, про Питер – это уже в некрасовском стихотворении.

Очень интересно

Далее у нас «Моя Мадонна», где рассказывается о сельском тренере Анатолии Цымбалюке. Чем известен этот мастер джиу-джитсу? Живет себе в Талдане, получает чуть больше 10 тысяч рублей за свою возню со школьниками, приучая их к долгому и упорному труду, к работе над собой. Что в этом особо необычного? А в том, что внештатный тренер в центре дополнительного образования вот уже почти 30 лет выращивает спортсменов мирового уровня! Детали – в материале Анны Азановой «Взойти на пьедестал».

Также в номере

А еще обращу ваше внимание на статью Инны Волковой о том, как она занималась шопингом в ту самую «Черную пятницу». Прочтите, намотайте на ус (ой, про ус – это я образно!), сделайте уроки на будущее. Как вы думаете, куда в первую очередь направила свои ноги автор материала? Понятно, в парфюмерный.

Ну а потом в отдел украшений. Ну а потом в «одеждный», ну а потом… И вот так ходила журналист по разным отделам, обещающим офигительные скидки, ходила, да так ничего особо и не купила, разве что по мелочам. А почему? Ну, я уже знаю, а вы раскройте «Мою Мадонну».

На посошок

Напоследок – «Комсомольская правда», которая научит вас, как разглядеть талант в собственном ребенке. Ну, если вы еще не успели это сделать. В статье рассказывается о том, как некий пацан (а ему всего 4 года!) выучил – внимание! – 46 алфавитов! Я и не знал, что их может быть такое количество. Мы наш, родной, отечественный вряд ли без ошибок повторим, а тут – 46! Правда, зачем это малышу надо – узнать сложно. Сам-то он, поди, знает.

Еще здесь рассказывают, как стать виноделом. И это мне показалось более интересным, чем чужие алфавиты. Пошел осваивать науку.