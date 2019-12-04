Александр Федорчук: Калининский переезд – это место, где мы собираемся все вместе и ждем чего-то

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В частности, по мнению бизнесмена, виадук через железную дорогу все-таки необходим Благовещенску.

«Интересная ошибка, которую все знают, может быть, не все замечают, но все чувствуют на себе. Это, я так понимаю, когда железную дорогу в начале века вели в Благовещенск, зря ее все-таки загнули и разделили город на две части. Ведь четко было понятно, что за Амур город развиваться не сможет, за Зею – там у нас пойменная часть, и тоже развитие невозможно.

Нужно было оставлять вокзал в районе судоверфи. Тогда бы у нас город развивался спокойно, а сейчас он разделен на две части. И для того чтобы дальше город жил полноценно, – такое решение, как путепровод или виадук через железнодорожный вокзал, который бы соединил две части по улице 50-летия Октября, – это необходимость. Все мы прекрасно понимаем, что Калининский переезд – это место, где мы собираемся все вместе и ждем чего-то. А если еще видеть, что железнодорожные составы пересекают эту магистраль и это никак не решается. Этот вопрос, я думаю, должен стоять на повестке, чтобы наш город стал чуть-чуть лучше», – рассказал Александр Яковлевич.

Как сообщало Амур.инфо, в июне 2019 года на пресс-конференции говорили, что в этом году в Благовещенске начнут разрабатывать проект путепровода. Предполагалось, что он пройдет по улице 50-летия Октября над железнодорожными путями. О планах по разработке проектно-сметной документации рассказывал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

«Возведение объекта позволит снять напряженность в районе круговой развязки улица Калинина – Игнатьевское шоссе и разгрузить улицу Калинина, перераспределив транспортные потоки. А это в свою очередь обеспечит комфортное передвижение по городу и микрорайону жителей городского округа. Предварительно эти работы обойдутся в 2 миллиарда рублей», – сообщали в областном правительстве.

Однако в октябре 2019 года в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерий Ухов сообщил, что строить виадук на улице 50-летия Октября в Благовещенске пока не будут. Объект слишком дорогостоящий – стоимость аналогов составляет до 8-10 миллиардов рублей. Тем не менее проект виадука обозначен в генеральном плане Благовещенска до 2034 года.

Кроме этого, в своем выступлении Александр Федорчук затронул проблему парковок в Благовещенске.

«Что касается проблем, которые у города есть на сегодня, это парковки. Вопрос с ними в центре вообще никак не решен. И я готов с городом взаимодействовать по этому вопросу. У меня есть определенные решения. Это дальнейшая история», – пояснил Александр Федорчук.

Предприниматель отметил и плюсы в развитии Благовещенска. В частности, он положительно оценил идею, которую разрабатывают в рамках проекта агломерации по связи аэропортов Благовещенска и Хэйхэ, которые находятся на расстоянии 41 километра друг от друга.

«Отличная идея аэропорта, соединенного с аэропортом Хэйхэ. Конечно, очень привлекательно нам всем путешествовать на юг, на юго-восток через Хэйхэ, а китайским товарищам разъезжаться по России через наш аэропорт», – сообщил бизнесмен.