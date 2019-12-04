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сегодня, 09:03 0

Человек пострадал при жестком столкновении легковушек в Благовещенске (фото)

Человек пострадал при жестком столкновении легковушек в Благовещенске (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Вечером 3 декабря в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Его участниками стали два легковых автомобиля.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 18:15 в районе дома № 48 по улице 50-летия Октября. Столкнулись автомобили Toyota Vitz и Subaru Legacy, травмы получил один человек.

https://www.instagram.com/p/B5mwZa1o9za/

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Между тем пользователи социальных сетей указали на вину в ДТП водителя Toyota Vitz.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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