Человек пострадал при жестком столкновении легковушек в Благовещенске (фото)

Фото: instagram.com/blag_dtp

Вечером 3 декабря в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Его участниками стали два легковых автомобиля.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 18:15 в районе дома № 48 по улице 50-летия Октября. Столкнулись автомобили Toyota Vitz и Subaru Legacy, травмы получил один человек.

https://www.instagram.com/p/B5mwZa1o9za/

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Между тем пользователи социальных сетей указали на вину в ДТП водителя Toyota Vitz.