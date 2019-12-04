Самолет из Москвы в Благовещенск задерживается более чем на 5 часов

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 09:26



4 декабря серьезно задерживается прибытие в Благовещенск авиарейса из Москвы. Это следует из информации на онлайн-табло сайта аэропорта столицы Приамурья.

Рейс S7-3061 из Москвы должен был прибыть сегодня в 09:35, а теперь его ждут в 15:00. Задержан и обратный рейс, Благовещенск – Москва, S7-3062. Он должен был отправиться в 10:50, а сейчас расчетное время вылета – 16:00.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна под рейс – такую информацию передал представитель авиакомпании. С пассажирами работают представители авиакомпании, обеспечиваются стыковочные рейсы. Людей разместят в гостинице.