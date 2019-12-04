Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:45 0

Самолет из Москвы в Благовещенск задерживается более чем на 5 часов

Самолет из Москвы в Благовещенск задерживается более чем на 5 часов
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 09:26

4 декабря серьезно задерживается прибытие в Благовещенск авиарейса из Москвы. Это следует из информации на онлайн-табло сайта аэропорта столицы Приамурья.

Рейс S7-3061 из Москвы должен был прибыть сегодня в 09:35, а теперь его ждут в 15:00. Задержан и обратный рейс, Благовещенск – Москва, S7-3062. Он должен был отправиться в 10:50, а сейчас расчетное время вылета – 16:00.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна под рейс – такую информацию передал представитель авиакомпании. С пассажирами работают представители авиакомпании, обеспечиваются стыковочные рейсы. Людей разместят в гостинице.

Просмотров всего: 793

#транспорт

распечатать


Происшествия

В Благовещенске легковушка наехала на маленького ребенка

сегодня, 10:25
Происшествия

Авиарейс Домодедово – Благовещенск вернулся в аэропорт отправления после вылета
Общество

Из экзамена на права убирают этап «площадка»
Общество

В Приамурье ищут инвестора на реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь