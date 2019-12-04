В Благовещенске и Свободном выявили незаконный оборот лекарств для животных

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В Благовещенске и Свободном выявили факты незаконного оборота лекарственных средств для ветеринарного применения. Нарушители ответят по закону.

27 ноября специалисты управления Россельхознадзора по Амурской области совместно со специалистами прокуратур Благовещенска и Свободного проверили ряд торговых точек.

В трех из четырех магазинов, реализующих товары для животных, были установлены факты хранения лекарственных препаратов, находящихся в государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения, для хранения и реализации которых требуется специальное разрешение (лицензия) – и лицензий у владельцев магазинов не имелось.

В отношении хозяйствующих субъектов были подготовлены материалы для возбуждения административных дел, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)).

Розничная торговля лекарственными средствами, предназначенными для животных, является фармацевтической деятельностью, подлежит обязательному лицензированию. Лицензии в данной сфере выдает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.