Гороскоп 4 декабря: Стрельцов ждут испытания, Рыбы рассеяны

Восход Солнца: 08:10

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. День подъема творческой активности, который может сильно повлиять на профессиональную деятельность, карьеру, на отношения с друзьями. Примените свои таланты и способности к любому делу и Вы получите превосходный результат. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Возможно, Овнов ожидает личное счастье, не упустите свой шанс.

Телец. День благоприятный для начала нового дела, путешествий, карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих планов – вероятность успеха очень велика. Звезды сулят успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность – Вы можете выбросить деньги на ветер. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое благоприятно скажется на развитии дел.

Близнецы. С помощью друзей или деловых партнеров Близнецы смогут получить заманчивые предложения, которые помогут найти новые источники заработка или сменить сферу деятельности. Следует очень хорошо и детально все обдумать: добиться успеха будет не так просто.

Рак. Прием гостей, встречи с родственниками или близкими друзьями могут привести к конфликтам и разногласиям. Желательно разобраться в конфликтной ситуации, не откладывая на потом. Неожиданное известие, которое Вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам.

Читайте также

Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря: Тельцам понадобится решительность, у Львов серьезные перемены

Лев. Этот день благоприятен для лечения хронических заболеваний. Гоните от себя чувство обиды, зависть, осуждение. Вы должны навести порядок в своих чувствах, стать мягче. Середина рабочей недели ознаменуется важными встречами и переговорами, но только не перегибайте палку.

Дева. Мужчины-Девы могут оказаться в центре внимания представительниц прекрасного пола, однако звезды не советуют заниматься сердечными делами. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Женщин-Дев ждет успех в коммерческой деятельности. Не сопротивляйтесь творческим порывам, нестандартному подходу к ситуации, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка.

Весы. Благоприятный день. Венера благосклонна к вам. Ее покровительство принесет вам некоторую пользу, но может появиться желание пойти на поводу своих страстей по принципу «сколько той жизни». Поэтому не теряйте голову. Постарайтесь задуматься над последствиями опрометчивых поступков.

Скорпион. Критический день. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности или обид на почве уязвленного самолюбия. Обратите самое пристальное внимание на имущество.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. Судьба по-прежнему испытывает Вас, проверяет верность выбранного вами пути. Не пытайтесь достичь серьезного прорыва в делах – обстоятельства не будут способствовать успеху. Вечер проведите в кругу близких друзей и подруг.

Козерог. Если Вы сможете решить важные проблемы на работе, исправите старые ошибки, то среда может ослабить напряжение и снять большинство препятствий. Собственный дом и семейные отношения займут все ваше внимание. Самочувствие постепенно будет улучшаться. Уделите внимание детям.

Водолей. День пробуждения, преобразования внутренней энергии, реализации творческого начала. Перед Водолеями творческих профессий открыты широкие просторы для свободного самовыражения. Препятствия, стоящие перед Водолеями-коммерсантами, будут преодолеваться упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации.

Рыбы. Неблагоприятное расположение звезд обусловит некоторую рассеянность, что помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Постарайтесь не проявлять активности в сфере профессиональной деятельности — вы рискуете до такой степени обострить отношения с коллегами или начальством, что исправить ситуацию будет крайне затруднительно. Уделите внимание близким людям, детям, родственникам.

Астролог: Вальдемар Небоходцев