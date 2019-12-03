Ирина Круг приехала в Благовещенск без концертных платьев

Великолепные наряды, в которых появилась Ирина Круг на концерте в Благовещенске, были куплены на месте. Чемодан певицы по каким-то причинам не доехал до Приамурья. Новые платья помогла приобрести одна из бизнес-леди города.

В зале было много поклонников, несмотря на то, что билеты стоили дороже, чем в среднем на другие концерты, – от 2 500 до 4 000 рублей. Перед зрителями Ирина появилась в красивом светлом платье в пол, после был и второй, не менее роскошный наряд.

Певица пожаловалась, что ее чемодан вместе с ней не прибыл, даже расчески у нее не было. Но, к счастью, одна бизнес-леди Благовещенска помогла ей приобрести два концертных платья – светлое и темное.

В программу вошли как лучшие песни прошлых лет, так и новые композиции, которые сейчас активно транслируются на российских радиостанциях. Ее выступление было наполнено светлой грустью. Всю программу певица чередовала «дуэты» с Михаилом, где его голос звучал в записи.

Исполнила Ирина и песню «Приходите в мой дом», которую в свое время пел Михаил Круг с Викой Цыгановой. Ирина проникновенно исполнила и такие песни, как «Встретились глаза», «Тебе, моя последняя любовь», «Роза на снегу», «Я люблю тебя, когда ты далеко», «Я жду» и другие.

Второй блок выступления был посвящен ее погибшему мужу Михаилу Кругу. Во время композиции «Тебе, моя последняя любовь», где нужно сказать «всегда ревнующей жене», что «ее прическа вот уж год не в моде», зрители зажгли телефоны и подпевали.

В этот вечер певица спускалась в зал, зрители делали фото и дарили ей цветы. В заключительном отделении она исполнила «Букет из белых роз», «Шанель» и прощальную «Спокойной ночи, господа».

После концерта певица поспешила на поезд, который отходил из Екатеринославки. Догоняли состав из Благовещенска на внедорожнике. В дальневосточном туре у Ирины Круг выступления в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Больше фото и видео в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.