Роскосмос ускорит работы на втором стартовом столе космодрома Восточный

Фото: roscosmos.ru

«Сегодня над площадкой стартового стола подняли тепловой контур-шатер, это обеспечит ускорение бетонных работ в зимние холода», – сказали в госкорпорации.

15 декабря на космодроме заселят дополнительный строительный городок на 2 100 специалистов. «Работа на космодроме идет в строгом соответствии с утвержденным графиком», – добавил представитель Роскосмоса.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на август 2023 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на Восточный до конца года.

Первый старт на космодроме был возведен под ракеты серии «Союз», с него проводятся запуски.