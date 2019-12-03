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В Амурской области разыскивают мужчину со шрамом на лице

В Амурской области разыскивают мужчину со шрамом на лице
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину. Николай Осипенко 1977 года рождения в сентябре 2019 года ушел из дома в селе Амаранка Ромненского района, и до настоящего времени местонахождение амурчанина неизвестно.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы прямые темного цвета, коротко стриженные, глаза темного цвета.

Особые приметы: спинка носа искривлена в правую сторону, шрам на лице в районе виска с правой стороны длинной 2-2,5 сантиметра.

Был одет: куртка цвета хаки, синее трико, кофта-водолазка черного цвета, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно об этом мужчине, просят позвонить по телефонам 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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