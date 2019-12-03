В Приамурье суд признал недействительным брак иностранца и россиянки
В Завитинском районе суд признал недействительным фиктивный брак между иностранцем и гражданкой России. Это было сделано по исковому заявлению прокурора.
Прокуратура Завитинского района в рамках межведомственного взаимодействия провела проверку информации УМВД России по Амурской области о заключении фиктивного между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан.
Было установлено, что граждане, заключая брак, не имели намерения создать семью, а преследовали «иные цели, направленные на получение каких-либо прав и преимуществ», пишет прокуратура Амурской области.
По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о признании брака недействительным, аннулировании актовой записи о регистрации брака. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судебное решение в законную силу еще не вступило.
Просмотров всего: 255