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сегодня, 19:40 0

В Приамурье суд признал недействительным брак иностранца и россиянки

В Приамурье суд признал недействительным брак иностранца и россиянки
Фото: pixabay.com

В Завитинском районе суд признал недействительным фиктивный брак между иностранцем и гражданкой России. Это было сделано по исковому заявлению прокурора.

Прокуратура Завитинского района в рамках межведомственного взаимодействия провела проверку информации УМВД России по Амурской области о заключении фиктивного между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан.

Было установлено, что граждане, заключая брак, не имели намерения создать семью, а преследовали «иные цели, направленные на получение каких-либо прав и преимуществ», пишет прокуратура Амурской области.

По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о признании брака недействительным, аннулировании актовой записи о регистрации брака. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судебное решение в законную силу еще не вступило.

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#суды

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    47 минут назад

    Во, хоть раз делом занялись.

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