В Приамурье суд признал недействительным брак иностранца и россиянки

В Завитинском районе суд признал недействительным фиктивный брак между иностранцем и гражданкой России. Это было сделано по исковому заявлению прокурора.

Прокуратура Завитинского района в рамках межведомственного взаимодействия провела проверку информации УМВД России по Амурской области о заключении фиктивного между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан.

Было установлено, что граждане, заключая брак, не имели намерения создать семью, а преследовали «иные цели, направленные на получение каких-либо прав и преимуществ», пишет прокуратура Амурской области.

По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о признании брака недействительным, аннулировании актовой записи о регистрации брака. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судебное решение в законную силу еще не вступило.