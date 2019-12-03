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сегодня, 19:23 0

Амурчанам мошенники обещают мифические 2 000 рублей

Амурчанам мошенники обещают мифические 2 000 рублей
Фото: Амур.инфо

Пенсионерам обещают мифические 2 000 рублей, а также 50 % от суммы на вкладе. Такие фейковые сообщения распространяются в WhatsApp.

Открывшим карту в кредитном учреждении обещают зачисление 2 000 рублей сразу после регистрации, если же открывается вклад, клиенту обещают увеличить его сумму на 50 %. Такие выплаты якобы будет финансировать ПФР, обещают от имени руководителя фонда.

В клиентские службы Пенсионного фонда в Амурской области обращаются десятки пенсионеров, получивших сообщения. По информации одного из банков, с подобными вопросами граждане обращаются и в офисы кредитных учреждений. В пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Амурской области сообщают, что данная информация не соответствует действительности.

В интернете и многочисленных мессенджерах периодически появляются сообщения о различных выплатах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам и так далее. Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, ежемесячных денежных выплат с 1 февраля, социальных пенсий с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Другие «прибавки» к пенсиям не запланированы.

В подобных подозрительных ситуациях отделение ПФР по Амурской области рекомендует обращаться по номеру «горячей линии» 8 (4162) 202-400.

Следить за изменениями в пенсионном законодательстве и получить необходимую консультацию пользователи интернета могут и в официальных аккаунтах отделения в соцсетях («Фэйсбук», «Твиттер», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Благмама»). На вопросы на сайте Амур.инфо ответит управляющий ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.

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#пенсии #происшествия

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    48 минут назад

    Во, хоть раз делом занялись.

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