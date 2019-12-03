На Дальневосточную ярмарку в Москве амурчане привезли 1,5 тонны меда

3 декабря в Москве на Новом Арбате открылась Дальневосточная ярмарка. Мероприятие приурочено к фестивалю «Дни Дальнего Востока в Москве». Амурские предприниматели третий год подряд будут угощать жителей и гостей столицы различными видами сладостей. 1,5 тонны меда привезли компании «Пчёлкин дом» и Taiga Organika.

«Благодаря участию в ярмарке амурские бренды приобрели известность на столичном рынке. Наш мёд популярен за его натуральность и отсутствие вредных добавок», – рассказали организаторы участия региона из агентства Амурской области по привлечению инвестиций.

В этом году на ярмарке представят 20 видов амурских сладостей: от липового и гречишного мёда до миндаля в меду. Также производители впервые презентуют посетителям мармелад, приготовленный на основе мёда.

В прошлом году один из предпринимателей Амурской области благодаря участию в Дальневосточной ярмарке смог запустить сайт по продаже сладкого продукта, наладить продажи с сетевыми магазинами Москвы и открыть в столице свой склад. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики поставил производителя в пример и предложил другим предпринимателям перенимать его опыт. Александр Козлов отметил, что не у всех дальневосточных поставщиков получается войти в сетевые магазины Москвы.

Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате будет работать до 8 декабря. Участники приготовили на продажу продукты и сувениры со своей родины. Возможность приобрести дальневосточные товары по доступным ценам – не единственное преимущество ярмарки. Между торговых точек разместились несколько сценических площадок, на которых дадут нон-стоп концерт региональных творческих коллективов. Одновременно в теплых павильонах посетителей ждут многочисленные увлекательные мастер-классы, тематические игры и конкурсы для детей.

Дальневосточная ярмарка проводится в столице в третий раз, являясь одним из центральных событий «Дней Дальнего Востока в Москве». Все посетители приглашаются на фестиваль Дальнего Востока, который пройдет несколькими днями позже, с 12 по 14 декабря, в московском Экспоцентре. Там запланирована впечатляющая интерактивная выставка и увлекательная познавательная программа для всех желающих.