В связи с трагедией в Амурском колледже губернатор подписал специальное распоряжение

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«Прошу всех внимательно изучить это распоряжение. Оно касается обеспечения дополнительных мер антитеррористической защиты и пожарной безопасности объектов социальной направленности. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты. Необходимо определить потребность в финансах на модернизацию этих объектов», – обратился Орлов к руководителям муниципалитетов и исполнительных органов власти.

Он акцентировал внимание участников заседания на том, что требуется составить план работ на три года вперед. Тогда средства будут заложены в областной бюджет. Через две недели губернатору доложат о первых итогах работы.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, среди прочих вопросов рассмотрели ситуацию с покупкой необходимой для муниципалитетов коммунальной техники и пассажирского транспорта российского производства в лизинг. Губернатор ранее давал поручение собрать среди муниципалитетов потребность и проанализировать механизм планируемой работы.

«По данным муниципалитетов, есть потребность в приобретении 127 автобусов. В лизинговые компании направлены письма о возможном сотрудничестве. Подготовлена методика расчета субсидий и проект их распределения муниципалитетам. В проект вошли 19 муниципальных образований, которые готовы заключить контракт на приобретение 53 автобусов (ПАЗ-32053 и "Газель Next"). Мы считаем, что эта работа приведет к повышению эффективности и качества транспортного обслуживания, а также уровня безопасности пассажирских перевозок», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин.

Собрана потребность и в коммунальной технике. О необходимости приобретения грейдеров, комбинированных дорожных машин, подметально-уборочной и другой техники доложили все муниципалитеты региона. Общая потребность составила 193 единицы.

Позже губернатору доложат о выработанной финансовой модели и распределении техники в разрезе всех городов и районов. Василий Орлов призвал глав принять в программе самое активное участие, вносить свои коррективы и предложения. По его словам, за несколько лет программа позволит решить проблему износа парка пассажирского транспорта и коммунальной техники.