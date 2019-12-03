Вынесен приговор гендиректору строительной организации, работавшей на Восточном

Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор Дмитрию Вишневскому – директору красноярской компании OOO «Управление строительства инфраструктурных объектов» (ООО «УСИО»). Компания работала на строительстве космодрома Восточный.

Вишневского обвиняли в растратах. Так, в феврале 2012 года он заключил с ФГУП «ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России» контракт на выполнение работ на космодроме Восточный для федеральных государственных нужд. Речь шла о создании системы внешнего электроснабжения первой очереди космодрома.

Согласно договору «Дальспецстрой» перечислил с февраля 2012 года по апрель 2014 года на расчетный счет компании почти 2 миллиарда рублей (1 954 853 750 рублей 67 копеек).

В феврале одному из учредителей ООО «УСИО» пришла в голову мысль перечислять часть получаемых бюджетных денежных средств на расчетные счета сторонних организаций, в том числе и счета аффилированных юридических и физических лиц. Деньги должны были пойти на цели, не связанные с обязательствами по договору. Он предложил это Вишневскому, и тот согласился. Таким образом, в период с февраля 2012 года по май 2014 года было похищено 660 680 867 рублей.

Кроме того, в ноябре 2011 года между Министерством обороны РФ и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» был заключен контракт на выполнение работ по строительству и реконструкции одного из объектов в Новосибирской области. В декабре 2011 года ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» и ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» заключили договор субподряда на выполнение соответствующих работ.

Действуя в рамках договора субподряда, ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» привлекло к выполнению работ ООО «УСИО», заключив в июне 2012 года договор субподряда на выполнение работ по строительству и реконструкции.

В июле 2012 года ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» перечислило на расчетный счет ООО «УСИО» 500 000 000 рублей в качестве аванса по договору. Однако и в этот раз средства были похищены – 318 713 577 рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Амурской области. Следствие проводило УМВД России по региону. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Амурской области.

В судебном заседании Дмитрий Вишневский вину не признал. Несмотря на это, его вина подтверждается доказательствами. Подсудимого признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также был назначен штраф – 900 000 рублей.

Кроме того, с Вишневского постановили взыскать 660 680 867 рублей в пользу Российской Федерации и 318 713 577 рублей в пользу Министерства обороны РФ – в счет возмещения причиненного ущерба, пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

Арест, наложенный на имущество осужденного, в том числе находящееся на территории Испании, а также арест на имущество третьих лиц сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска и штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.