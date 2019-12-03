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сегодня, 18:02 0

Утверждено расписание движения автобусов между Благовещенском и Хэйхэ

Утверждено расписание движения автобусов между Благовещенском и Хэйхэ
Фото: Амур.инфо

Движение по понтонному мосту через Амур между Благовещенском и Хэйхэ официально откроют 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

3 декабря областная комиссия по контролю за состоянием наплавных (понтонных) мостов произвела обследование российской части пассажирского понтонного моста между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ. Обследование подтвердило соответствие проектной документации и эксплуатационного состояния пассажирского понтонного моста нормативным требованиям.

По итогам работы комиссии, а также по согласованию с китайской стороной было принято решение о начале автобусных пассажирских перевозок на данном направлении с 4 декабря.

Движение пассажирских автобусов будет осуществляться ежедневно с 09:00 с интервалом в 30 минут. Последний автобус из Благовещенска в Китай будет отправляться в 16:30, а из Хэйхэ в Россию – в 17:00.

Стоимость билетов для взрослого пассажира составит 2 150 рублей, а билет для ребенка от 5 до 10 лет – 1 215 рублей. Дети до 5 лет могут пересекать границу бесплатно.

Для уточнения информации можно обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» по телефону 59-57-64.

Движение по грузовому понтону планируется запустить на следующей неделе.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • ...

    uslon
    2 часа назад

    Стоимость билетов для взрослого пассажира составит 2 150 рублей Это туда-обратно?

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    uslon: Стоимость билетов для взрослого пассажира составит 2 150 рублей Это туда-обратно?

    Туда и обратно.

  • ...

    55
    1 час назад

    Просто не корректно написали:"Стоимость билетов для взрослого..., а билета для ребёнка...". Получается что ребёнку дороже билеты обойдутся(

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