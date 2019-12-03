Утверждено расписание движения автобусов между Благовещенском и Хэйхэ

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3 декабря областная комиссия по контролю за состоянием наплавных (понтонных) мостов произвела обследование российской части пассажирского понтонного моста между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ. Обследование подтвердило соответствие проектной документации и эксплуатационного состояния пассажирского понтонного моста нормативным требованиям.

По итогам работы комиссии, а также по согласованию с китайской стороной было принято решение о начале автобусных пассажирских перевозок на данном направлении с 4 декабря.

Движение пассажирских автобусов будет осуществляться ежедневно с 09:00 с интервалом в 30 минут. Последний автобус из Благовещенска в Китай будет отправляться в 16:30, а из Хэйхэ в Россию – в 17:00.

Стоимость билетов для взрослого пассажира составит 2 150 рублей, а билет для ребенка от 5 до 10 лет – 1 215 рублей. Дети до 5 лет могут пересекать границу бесплатно.

Для уточнения информации можно обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» по телефону 59-57-64.

Движение по грузовому понтону планируется запустить на следующей неделе.