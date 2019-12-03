В Благовещенске суд взыскал с КПК «СССР» миллион рублей в пользу клиента

По требованию прокурора Благовещенска суд взыскал деньги с потребительского кооператива в пользу гражданина. В феврале 2019 года заявитель заключил договор и передал свои сбережения в сумме более 1 миллиона рублей в КПК «Советский Сберегательный Союз Регионов».

Затем заявитель направил в кооператив уведомление о досрочном расторжении договора. Однако КПК «СССР» деньги не возвратил.

По результатам проверки прокурор Благовещенска обратился в суд с исковым заявлением о расторжении договора передачи личных сбережений и взыскании с КПК «Советский Сберегательный Союз Регионов» средств по договору. Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного решения контролируется в надзорном ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области по инициативе Центробанка началась процедура банкротства КПК «СССР». Среди материалов, представленных суду были исполнительные документы судебных органов, по которым задолженность КПК превышает 8 миллионов рублей. Возбуждено 13 исполнительных производств, но долги не были погашены в течение 14 дней с даты вступления в законную силу решений суда.

Процедура наблюдения в отношении кооператива продлится до 17 февраля 2020 года.