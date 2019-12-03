В Благовещенске Шекспир передал эстафету «Гарри Поттеру»

Павана, сальтарелла, аллеманды и бранли: итальянские танцы и европейские нравы со страстями и даже дуэлями на один вечер захватили в Благовещенске Городской дом культуры. Там прошел бал «Однажды в Вероне». На балу анонсировали и тему январского танцевального вечера.

На один день зал ГДК стал домом графа итальянской Вероны, а время действия перенеслось на пять веков назад. Клуб исторического танца «Велетта» устроил бал по знаменитому шекспировскому сюжету, в котором враждующие дома Монтекки и Капулетти выясняли, кто лучше.

Бал был посвящен XVI веку. Целый год участники «Велетты» занимались танцами этого периода. За это время все успели сшить костюмы по средневековой моде. Кто-то сам, — а ролевики умеют шить, — кто-то на заказ, а кто-то напрокат.

Должны были приехать и ролевики из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые непосредственно занимаются танцами XVI века. Но бал перенесли, и гости не смогли скорректировать свои графики. В общей сложности в празднике приняли участие около 20 человек, но все они были настолько роскошно одеты и имели хорошую танцевальную подготовку, что бал получился.

«У нас традиционно в программе 15-16 танцев. Есть сложные, есть полегче. В основном это те, что мы разучили давно, но за год подготовили и несколько новых. Кавалеров у нас немного меньше, чем дам. Но дамы не остаются обделенными, вечер длится до тех пор, пока все не станцуют», — пояснил член клуба «Велетта» Василий Кленин.

Все следовали шекспировскому сюжету, на балу была даже дуэль на безопасных рапирах — сразились члены семейств Монтекки и Капулетти. Но вмешался граф, который примирил оба семейства и все отправились танцевать.

Шекспировский бал анонсировал следующий — рождественский.

«Приглашаем всех на "Святочный бал" в школу чародейства и волшебства "Хогвартс"! Сюжет будет основан на четвертой книге о Гарри Поттере. Бал очень доступный в плане подготовки. Платья, плащи можно найти, в пошиве они также легки. Аксессуары также доступны. Готовьте свои костюмы, доставайте парадные мантии и запасайтесь волшебным настроением!» — рассказал Василий Кленин.

«Святочный бал» по «Гарри Поттеру» пройдет 5 января. Начало в 12 часов.

В этом году прошло три бала: рождественский — по «Спящей красавице», литературный и исторический, по Шекспиру.

Клуб исторического танца «Велетта» образован в 2008 году в Благовещенске. Основой деятельности является изучение и исполнение старинных танцев, начиная со Средневековья. Клуб организует балы. Репетиции проводятся в Городском доме культуры (горпарк, улица Ленина, 144) по понедельникам и пятницам с 19 часов.

Больше фото в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.