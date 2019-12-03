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На месте пожара в Белогорском районе найдено тело мужчины

2 декабря был пожар в селе Никольское Белогорского района Амурской области. Он обернулся трагедией – на месте происшествия обнаружили тело мужчины.

Сообщение о пожаре в селе Никольское поступило поздно вечером 2 декабря, произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже 16-квартирного жилого дома по улице Юбилейной. Через три минуты к месту были направлены огнеборцы пожарного поста села. К ним в помощь направили силы пожарно-спасательной части № 4 Белогорска.

В тушении было задействовано пять человек и две единицы техники. В течение девяти минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения огня на соседние жилые помещения.

В горевшей квартире уничтожены вещи, квартира повреждена изнутри по всей площади, закопчены стены лестничной клетки. На месте пожара был найден мужчина 1976 года рождения без признаков жизни. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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