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сегодня, 17:20 0

В Питере мужчина нашел голую девочку на капоте, выпавшую из окна

В Питере мужчина нашел голую девочку на капоте, выпавшую из окна
Фото: Дмитрий Савенко с сайта Pixabay

Школьница из окна четырнадцатиэтажного здания в Калининском районе Петербурга. Тело девочки нашел мужчина у себя на капоте.

2 декабря около десяти вечера владелец «Вольво» заметил обездвиженное тело на своём автомобиле, припаркованном на улице Софьи Ковалевской. Одежды на девушке не было.

Приехавшие на место полицейские установили, что восьмиклассница жила в квартире на 14 этаже вместе с матерью. Женщина в момент трагедии спала на кухне.

Известно, что школьница состоит на учёте у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, девушка выжила в результате падения. Она получила тяжёлые травмы и переломы, поэтому была госпитализирована в медучреждение. Разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит правоохранителям, сообщает REN TV.

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#происшествия

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