В Питере мужчина нашел голую девочку на капоте, выпавшую из окна

Школьница из окна четырнадцатиэтажного здания в Калининском районе Петербурга. Тело девочки нашел мужчина у себя на капоте.

2 декабря около десяти вечера владелец «Вольво» заметил обездвиженное тело на своём автомобиле, припаркованном на улице Софьи Ковалевской. Одежды на девушке не было.

Приехавшие на место полицейские установили, что восьмиклассница жила в квартире на 14 этаже вместе с матерью. Женщина в момент трагедии спала на кухне.

Известно, что школьница состоит на учёте у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, девушка выжила в результате падения. Она получила тяжёлые травмы и переломы, поэтому была госпитализирована в медучреждение. Разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит правоохранителям, сообщает REN TV.