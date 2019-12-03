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В Благовещенске задержан подозреваемый в краже 800 тысяч рублей

В Благовещенске задержан подозреваемый в краже 800 тысяч рублей
Фото: instagram.com/rosgvard_amurobl

В Благовещенске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Его подозревают в совершении крупной кражи.

Наряд вневедомственной охраны благовещенского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» находился на маршруте патрулирования. В начале девятого утра от оперативного дежурного МО МВД России «Благовещенский» экипажу поступила информация о том, что в одной из организаций похищены денежные средства в размере 800 000 рублей. Сотрудниками полиции всем «наружным» нарядам была дана ориентировка на подозреваемого в совершении преступления.

Вскоре при отработке района экипаж вневедомственной охраны на улице Богдана Хмельницкого возле жилого дома обратил внимание на мужчину, который подошел под ориентировку. При виде патрульного автомобиля он занервничал и попытался скрыться, но был задержан.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили 65-летнего гражданина для дальнейшего разбирательства в отдел полиции № 1. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, сообщается в Инстаграме «Росгвардия в Амурской области».

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#криминал #происшествия

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