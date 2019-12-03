В Амурской области хотят построить реабилитационный центр для инвалидов

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске планируется построить первый в области реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями. Проект обсудили в региональном правительстве.

Предполагается, что учреждение будет рассчитано на взрослых пациентов. В нем хотят создать 50 коек стационара, 50 – полустационара и 50 – дневного пребывания. Ориентировочная стоимость объекта превышает 900 миллионов рублей.

«Строительство объекта может проводиться в рамках нацпроекта "Демография". Финансирование в этом случае составит 97 % – федеральный бюджет и 3 % областной», – сказала министр социальной защиты населения области Наталья Киселева. Предполагаемым местом строительства может стать участок в Благовещенске, располагающийся в районе реабилитационно-технического центра.

Василий Орлов поручил ГКУ «Строитель» разработать и до 1 февраля 2020 года представить концепцию учреждения реабилитации. В свою очередь министерством строительства и архитектуры Приамурья будет проведено инвестиционное обоснование проекта, рассчитана стоимость строительства и подведения коммунальных сетей.

«При создании важного для региона социального учреждения нужно учесть и перспективы – предусмотреть возможность увеличения числа корпусов», – сказал глава Приамурья.

О необходимости появления в области реабилитационного центра инвалиды и их близкие говорят не первый год. Многим амурчанам приходится выезжать на реабилитацию в другие города. По мнению министра соцзащиты населения, учреждение будет востребовано среди жителей с ограниченными возможностями и позволит получать всю необходимую реабилитацию в своем регионе.

По данным регионального отделения ПФР, пенсионные выплаты по инвалидности в Амурской области получают 63,8 тысячи человек. Из них инвалидов, имеющих 1 группу – более 13,3 тысячи человек, 2 группу – более 29,6 тысячи человек, 3 группу – более 20,8 тысячи человек.